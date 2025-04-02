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RTÜK Başkanı Şahin'den boykotu destekleyen kanallara uyarı: Gereği yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır" dedi.

Haber Merkezi
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RTÜK Başkanı Şahin'den boykotu destekleyen kanallara uyarı: Gereği yapılacak
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, boykot çağrılarının milli ekonomiyi hedef aldığını belirterek, "Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Boykota destek veren kanallar uzmanlarımızca takip edilmekte"

Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı bir yayıncılığı teşvik etmeye devam edeceklerini kaydeden Şahin, Türkiye'nin güçlü medya yapısına dikkati çekerek, "Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır" dedi.

Şahin, Türkiye'nin ortak değerlerine zarar vermek isteyenlerin her zaman kaybetmeye mahkum olacağını da dile getirdi.

Boykot çağrısının ardından soruşturma başlatılmıştı

2 Nisan'daki boykot çağrısına destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin olarak 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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