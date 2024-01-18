Elazığ'da 3,8 büyüklüğünde deprem
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Elazığ'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Elazığ'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem saat 15.59'da gerçekleşti. Depremin derinliği 7,34 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2024-01-18
Saat:15:59:25 TSİ
Enlem:38.59917 N
Boylam:39.65444 E
Derinlik:7.34 km
Detay:https://t.co/qoVI5DB1HL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu. Derinliğini 2,7 km olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 18, 2024
GEDIKYOLU-(ELAZIG) https://t.co/KQgqSLbzL0
18.01.2024, 15:59:24 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 2.7 km#Kandilli