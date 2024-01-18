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Elazığ'da 3,8 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Elazığ'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Elazığ'da 3,8 büyüklüğünde deprem
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AFAD Deprem Dairesi Elazığ'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 15.59'da gerçekleşti. Depremin derinliği 7,34 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu. Derinliğini 2,7 km olarak açıkladı.