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Elebaşılığını yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir’in yaptığı çeteye  operasyon: 32 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığı yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-27” operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Elebaşılığını yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir’in yaptığı çeteye  operasyon: 32 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır’da elebaşılığını yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-27” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 32 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darp ederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 23 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi.

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