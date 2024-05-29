Emekli askerlerle ilgili düzenleme kanun teklifinden çıkarıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

Düzenlemede emekli askerlere basın yayın organlarına çıkarak yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle altı aydan üç yıla kadar hapis cezası getiren madde kanun teklifinden çıkarıldı.

Tekliften çıkarılan madde şöyle: “Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerden, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak veya görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur.”