Emekli maaş farkları yattı mı?

Memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi belli oldu.

Emeklilere yapılan yüzde 25 zammın ardından maaş farkları yatmayan emekliler, SGK açıklaması sonrasında ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Binlerce emeklinin gözü zamlı maaş farklarının yatacağı tarihe çevrildi. İşte SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin 4A-4B-4C maaş ödeme tarihleri.

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2,4 milyon Emekli Sandığı kapsamındaki emeklinin temmuz dönemi zam farkları bugünden itibaren ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Emekli Sandığı (4/1-(c)) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan Fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2023 tarihinde ödenecektir."

SGK'dan emekli maaş farkı açıklaması

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

4A emeklileri maaşlarını ne zaman alacak?

Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacak.