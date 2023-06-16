Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu. Bayrama günler kala emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ödenecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıkladığı takvim belli oldu.
Emeklilere maaş ödemesi ve yaklaşan bayramdan önce bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu.
Elekli vatandaşlara 17-23 Haziran tarihleri arasında maaş ve bayram ikramiyeleri ödenecek.
Normalde her ayın 17-26'sı arası maaşlarını alan emeklilere Kurban Bayramı nedeniyle bu ay ödemeler erkan yapılacak.
Maaş ve ikramiyelerin ödeme takvimi:
Maaşını ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da,
Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da,
Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da,
Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da,
Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziran'da alabilecek.
Buğ-Kur maaşları ne zaman?
Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.
Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde yapılacak.
14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.