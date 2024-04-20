Emekli maaşlarında ek artışa yeşil ışık! Cevdet Yılmaz ‘Hazırlıklar var’ diyerek duyurdu

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi temmuz zammına ek yapılacak ilave artışın olup olmayacağı ile ilgili açıklamaları anbean takip ediyor. Hükümet kanadından emekliye yapılacak iyileştirmeler ve sosyal destekler ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ardından temmuz ayıda yapılacak emekli zammı için bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi.

Emekli için hazırlık yapılıyor

Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin zammına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Ek zamma yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar var” diyerek maaş artışları ile ilgili hükümetin bir dizi çalışma yaptığını duyurdu.

Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır." dedi.

"Emeklilerle ilgili nasıl bir düzenleme ve çalışma yapılabilir?" sorusuna ise Yılmaz, enflasyona göre yapılacak emekli zammına ek artışın yapılacağını duyurdu.

Emekli için iyileştirmelere yeşil ışık yakan Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır." yanıtı verdi.

Hükümet emekliye yapılacak zamdan, refahı arttıracak çalışmalara kadar bir dizi program üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın ‘gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar’ diye bahsettiği düzenlemelerin detaylarını da geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı. Bakan Işıkhan, emekliye enflasyon farkının temmuzda maaşlara yansıtılacağını dikkat çekerek yeni uygulamaların da devreye alınacağını açıklamıştı.

Sosyal ve ekonomik destek hazırlığı

2024 yılının emekliler yılı ilan etmesinin ardından bir çok bakanlık, özel sektör ve kamu kuruluşları ile protokollerin gerçekleştirildiğini dikkat çeken Bakan Işıkhan, basın mensuplarıa “Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut bilgi varsa emekliyi ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek, psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamdaki toplumun genelindeki hizmetlerimizi refahı arttırmaya yönelik çalışmamızı sizlerle paylaşacağız” dedi.

Bakan Işıkhan ‘en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?’ sorusuna da “refahlarının arttırılması en temel sorumluluğumuz. Sadece ekonomik refahtan değil psikolojik ve sosyal refahtan da bahsediyorum. Belgeseller, konferanslar olacak ancak temel hedefimiz emekliler olacak. 81 ildeki tüm emekli dernekleri ile yakın istişare içindeyiz. Bu sadece kaba bir çerçeve, sizle emeklilerimiz için yapacaklarımızı paylaşacağım” açıklamasını yaptı.

En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine gelecek mi?

Emeklilere asgari ücrete yakın zam söylentilerine de cevap veren Bakan Işıkhan, “Yok, hayır. Genelde yüzdesel artışlar olacak. Örneğin ulaşımda, örneğin kargoda, ziyaret edilen yerlerde. Aslında bakanlıklarımızın benzer uygulamaları var. Biz bakan yardımcılarımızla, tüm bakanlarla ve yardımcılarıyla iletişim hâlindeyiz. Somutlaştırdığımızda sizinle paylaşacağız. Çünkü başlangıç tarihini artık belirlememiz lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Kamu harcamalarından kısılacak

Yapılan hazırlıklar ile ilgili kulislerde en çok konuşulan emeklilerin bütçelerinde önemli yer tutan kira, enerji gibi gider kalemlerin desteklenmesi olacak. Hükümetin üzerinde yaptığı çalışmaya göre, desteklerden en düşük emekli maaşı alan ve ikinci bir geliri olmayan emekliler yararlanacak. Bu destekler emeklilerin yaşadıkları yer ve öncelikli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecek. Emeklilere verilecek destekler, kira, doğal gaz, elektrik, su, gıda şeklinde olabilecek. İlgili bakanlıklar ise maliyet analizi çalışmalarına başlamış durumda. Kamuda uygulanacak sıkı tasarruf tedbirleri ile harcamaların kontrol altına alınmasından sonra, tasarruf edilecek miktarın doğrudan sosyal yardımlara aktarılacağı da belirtiliyor. Düzenlemelerin 15-20 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

Artış haziran enflasyonuyla belirlenecek

TÜİK'in verilerine göre emekli maaşları için 3 aylık enflasyon hesabı belli oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı zammı kesinleşecek.

Temmuz ayında yapılacak zam ve refah payını belli edecek 6 aylık enflasyon oranı merak edilirken ilk 3 aylık rakam da belli oldu. İlk 3 aylık (Ocak, Şubat, Mart) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,06 zam oluşurken, geriye 3 veri daha kaldı. SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,05’lik zammı şimdiden hak etmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi. Mayıs ayı için beklenti yüzde 3 olurken, Haziran ayı enflasyon tahmini de yüzde 2,54 oldu. Nisan ayında yüzde 3,25, Mayıs’ta yüzde 3,00 ve Haziran’da yüzde 2,54’lük enflasyon rakamları da hesaba katıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 olması bekleniyor.

2024 yılının ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin TL olmuş, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25 olarak belirlenmişti.