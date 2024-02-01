Emekli zam farkı Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak, emekli ek zammı bugün yayımlandı mı?

Meclis Genel Kurulunda çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesini içeren 7. maddesi kabul edildi. Ek zam ne zaman resmi gazetede yayımlanacak? İşte tüm detaylar...

TBMM Genel Kurulu'nda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükselten düzenleme kabul edildi. Söz konusu kararın en kısa zaman içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EK ZAM KAYNAKLI EMEKLİ MAAŞ FARKI OLUŞTU

Yüzde 37,57'lik zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira alırken yüzde 49,25'lik artış ve yüzde 4 ek ödeme ile 11 bin 641 lira alacak.

Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 15 bin 522 lira, 12 bin 500 lira olanın 19 bin 402 lira, 15 bin lira olanın 23 bin 283 lira, 20 bin lira olanın da 31 bin 44 lira olacak.