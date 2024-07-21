Emekliler Derneği Başkanı Ergün: Yeterli beslenemiyoruz hastaneler emekli dolu

En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri emeklinin feryadına sahne oldu. Emeklileri temsilen TBMM’de milletvekillerine seslenen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, “Ömrümüzün son döneminde insan onuruna yakışır bir hayatı yaşamak istiyoruz. Beslenemeyen emekliler hastanelere düştü” mesajı verdi.

"Hastanelere gidin, gezin; bakın"

Paket komisyonda görüşülürken söz alan Ergün, “Ben sahadan geliyorum, Türkiye’nin her vilayetini karış karış geziyorum” ifadelerini kullanarak, “Ben bunları size anlatmakla sorumlu bir kişiyim. Bakın, eğer emeklilerin hakkı verilemediği takdirde, bunun psikolojik, sosyal ve sağlık boyutları olacak, ülkemize çok daha büyük masraflar çıkaracak. Sağlıklı beslenemeyen bir toplum hastalığa davetiye çıkarır. Sizlerden istirhamım, sizler bizim evlatlarımızsınız, hastanelere gidin, gezin; bakın, aklınızın alamayacağı kadar hasta sayısıyla dolu. Niye? Çünkü sağlıklı beslenemiyorlar” dedi.

"Bu zammı hangi terazide ölçtün?"

Sözcü'de yer alan habere göre TÜED Başkanı Kazım Ergün, temmuzda yüzde 19.31 zam alan memur emeklilerine de işçi emeklileri gibi yüzde 24.73 zam verilerek eşitlenmesini istedi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) terazisinin bozuk olduğunu söyleyen Ergün, “Hangi terazide ölçtün de 24.73’ü buldun? TÜİK’e asla inanmıyoruz. TÜİK’i mahkemeye verelim diye ülke genelinde muazzam bir tepki var” dedi.