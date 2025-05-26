Emine Alangoya’dan çarpıcı iddia: Ekipler, İnan Kıraç’ı kollarını bağlayarak götürdü

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın sağlık durumu ve hakkında alınan vasilik kararıyla ilgili tartışmalar giderek derinleşiyor. Kıraç’ın eşi Emine Alangoya, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece iş insanının evinden güvenlik güçleri ve ambulans eşliğinde zorla götürüldüğünü ve şu anda nerede olduğuna dair net bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

"Mahkeme kararıyla uzaklaştırılmıştım"

Odatv’ye konuşan Alangoya, “İnan Bey uyurken bir ekip kapıyı kırarak içeri girdi. Direnmesine rağmen ambulansa bindirildi. O sırada ben evde değildim çünkü mahkeme kararıyla uzaklaştırılmıştım. Yardımcıları da müdahale alanından uzaklaştırıldı. Şu anda tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz, yalnızca vasilerin kontrolünde bir hastanede tutulduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

“Kendisi hâlâ sosyal, konuşkan, esprili bir insandır"

Alangoya, İnan Kıraç’ın akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle verilen vasilik kararının hatalı olduğunu savunarak, “Kendisi hâlâ sosyal, konuşkan, esprili bir insandır. Bu karar, onu kamuoyundan ve kararlarından izole etmeye yönelik” ifadelerini kullandı. Vasi olarak atanan kişilerin “genç ve deneyimsiz avukatlar” olduğunu söyleyen Alangoya, bu kişilerin Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ın hukuki gündemleri doğrultusunda hareket ettiğini öne sürdü.

Kıraç’ın mal varlığını Galatasaray Eğitim Vakfı’na devretme kararının ardından baskıların arttığını belirten Alangoya, "Bu karardan sonra büyük bir hukuk ve algı operasyonu başlatıldı. Galatasaray camiası, devlet yöneticileri ve iş dünyasının bu süreci dikkatle izlemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Kamuoyunun gerçeği bilmeye hakkı var"

Kendi geçmişine de değinen Alangoya, "77 yaşındayım ve 52 yıl Koç Topluluğu'na hizmet ettim. Aileyle yıllarca yakın çalıştım. Hakkımdaki spekülatif ithamları uzun süredir görmezden geliyordum. Ancak bu noktada kamuoyunun gerçeği bilmeye hakkı var" dedi.

"Kaçırılma iddiaları gerçek dışı"

İnan Kıraç’ın daha önce hastaneden vasilerinin bilgisi dışında ayrıldığı iddiaları da gündemdeydi. Koç Üniversitesi Hastanesi, bu iddiaları yalanlayarak, Kıraç’ın vasilerinin hastanede bulunmasına rağmen işlemleri tamamlanmadan taburcu edildiğini ve kaçırılma iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.