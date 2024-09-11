Emniyetten dilini çıkaran polisle ilgili açıklama: Açığa alındı, soruşturma başlatıldı
Üniformasıyla görüntülü konuşma uygulamasına bağlanıp dilini çıkaran ve sosyal medyada gündem olan polisle ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, şahsın açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.
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Görüntülü konuşma sırasında üniformasıyla yayına bağlanarak dilini çıkaran polis açığa alındı ve hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, yapılan inceleme sonucu söz konusu kişinin polis memuru M.A. olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
EGM, “Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.
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