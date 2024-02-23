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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 23 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 23 Şubat 2024 son dakika depremler
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Deprem nedir?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Şubat son depremler listesi

Tarih           Saat   Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                              Çözüm Niteliği

2024.02.23 12:53:30 38.0638 36.4483 3.6 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 12:20:30  36.2928   33.7045        3.4      -.-  1.4  -.-   KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.02.23 12:12:55  38.1268   36.5967        5.0      -.-  2.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.23 09:47:34  39.9952   27.6780       26.9      -.-  1.2  -.-   CATAK-GONEN (BALIKESIR)                           İlksel

2024.02.23 09:40:58  36.4155   32.1928       14.2      -.-  2.5  -.-   DEMIRTAS-ALANYA (ANTALYA)                         İlksel

2024.02.23 09:37:39  36.7028   29.3288        4.3      -.-  1.5  -.-   ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.02.23 09:37:01  39.0960   27.5907        1.0      -.-  2.0  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2024.02.23 09:34:55  38.9155   26.7103        8.1      -.-  2.0  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           İlksel

2024.02.23 09:21:19  40.2725   27.5083       11.8      -.-  2.6  -.-   KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.23 08:29:46  39.2747   41.3997        4.6      -.-  2.7  -.-   YARLISU-VARTO (MUS)                               İlksel

2024.02.23 08:19:58  37.4008   36.9697        6.4      -.-  1.7  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.23 08:04:35  36.1683   27.6452       11.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.23 07:46:52  37.5682   38.4928        5.4      -.-  2.1  -.-   SAMSAT (ADIYAMAN)                                 İlksel

2024.02.23 07:31:04  36.2180   27.6892       11.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.23 07:17:42  40.2788   27.0422        5.3      -.-  1.3  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.23 07:05:04  40.2730   27.0390        7.6      -.-  1.9  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.23 07:03:37  40.2778   27.0338       12.4      -.-  1.9  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.23 07:02:00  40.3267   27.0347       15.0      -.-  1.4  -.-   CELIKGURU-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

2024.02.23 06:45:25  37.2880   36.9950        6.1      -.-  1.5  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.23 06:24:14  40.3283   27.0042        6.9      -.-  2.3  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.23 06:02:17  37.7740   27.0472        1.8      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.23 06:01:36  37.9345   36.5067       15.4      -.-  1.7  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.23 06:00:02  40.2770   27.0392        9.9      -.-  2.9  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.23 05:54:49  40.2637   27.0448        5.3      -.-  2.3  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.23 05:49:48  38.4648   37.2478        1.6      -.-  2.7  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.23 05:43:43  35.9475   28.0322        6.1      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.23 05:35:25  38.0380   37.7658       13.2      -.-  1.6  -.-   KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

2024.02.23 05:35:22  39.1363   28.6522        6.9      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2024.02.23 05:04:31  38.2802   37.3695        4.3      -.-  1.6  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.23 05:00:34  36.4943   29.1443       16.0      -.-  1.9  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.02.23 04:56:38  37.8645   36.5968        5.5      -.-  1.8  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.02.23 04:54:10  37.0618   28.3510        3.2      -.-  1.3  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.02.23 04:32:55  37.0557   28.4317        2.0      -.-  1.2  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.02.23 04:27:03  37.9670   27.0897        2.6      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.23 04:24:46  40.2735   27.0503       16.9      -.-  1.5  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.23 04:23:48  38.1563   37.5610        5.8      -.-  1.8  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.02.23 04:11:45  37.0623   36.0213        8.9      -.-  1.8  -.-   AZIZLI-CEYHAN (ADANA)                             İlksel

2024.02.23 03:59:00  37.9637   27.1710        5.7      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.23 03:53:33  40.3997   27.0505       17.4      -.-  1.0  -.-   BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.23 03:36:50  38.3110   37.4703        8.5      -.-  1.3  -.-   KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.23 03:13:48  38.2552   37.7835        5.2      -.-  1.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.02.23 03:06:17  40.2823   27.0383        8.2      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.23 03:00:53  40.2850   27.0430       11.2      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.23 02:59:47  40.5147   26.9947       14.6      -.-  1.9  -.-   KIZILCATERZI-SARKOY (TEKIRDAG)                    İlksel

2024.02.23 02:37:21  40.2747   27.0390        5.1      -.-  1.8  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.23 02:21:00  37.0233   37.1213        6.8      -.-  1.2  -.-   KUSCU-SAHINBEY (GAZIANTEP)                        İlksel

2024.02.23 02:12:44  36.6022   33.5533       21.2      -.-  1.9  -.-   KURTULUS-MUT (MERSIN)                             İlksel

2024.02.23 02:06:41  40.4182   37.4145        1.8      -.-  1.9  -.-   ISLAMLI-RESADIYE (TOKAT)                          İlksel

2024.02.23 01:59:18  38.0263   37.5547        5.4      -.-  2.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.23 01:51:04  37.3535   36.9013        8.1      -.-  1.0  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.23 01:48:34  37.4142   36.8973        5.6      -.-  1.5  -.-   KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.23 01:46:04  34.1210   25.2272        8.2      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.02.23 01:45:06  37.9660   27.1575        9.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.23 01:25:06  37.0445   28.3612       11.8      -.-  1.0  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.02.23 01:21:58  37.0727   28.8875       11.1      -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

 AFAD 23 Şubat son depremler listesi

Tarih             Saat               Enlem           Boylam  Derinlik(Km) Tip     Büyüklük      Yer               

2024-02-23 13:13:47       37.32028              36.90556              7.06       ML         1.0          Nurdağı (Gaziantep)

2024-02-23 13:06:52       39.39222              29.25056              7.13       ML         1.3          Emet (Kütahya)              

2024-02-23 13:02:22       38.48778              39.84694              4.78       ML         1.8          Alacakaya (Elazığ)

2024-02-23 12:58:56       41.77222              34.5       5.51       ML         1.7          Ayancık (Sinop)               

2024-02-23 12:53:29       38.04917              36.44306              7.01       ML         2.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-23 12:47:51       40.94806              29.72278              7.45       ML         1.0          Gebze (Kocaeli)              

2024-02-23 12:41:19       40.59417              40.9       7.0          ML         0.9          İspir (Erzurum)

2024-02-23 12:26:54       38.62528              39.15278              8.17       ML         1.0          Merkez (Elazığ)               

2024-02-23 12:20:31       36.29917              33.70389              8.98       ML         1.2          Silifke (Mersin)

2024-02-23 12:12:56       38.11972              36.61889              6.98       ML         2.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-23 12:08:05       40.95361              31.42833              5.86       ML         1.2          Yığılca (Düzce)  

2024-02-23 12:04:46       38.47     29.14278              7.0          ML         1.1          Ulubey (Uşak) 

2024-02-23 12:01:49       38.46778              29.14111              7.0          ML         1.1          Ulubey (Uşak) 

2024-02-23 11:52:28       40.21028              33.0225                7.0          ML         0.9          Çubuk (Ankara)              

2024-02-23 11:48:37       37.73583              36.13722              7.0          ML         0.8          Sumbas (Osmaniye)     

2024-02-23 11:40:24       37.6075                35.85389              7.0          ML         1.1          Kozan (Adana) 

2024-02-23 11:38:08       39.06806              27.52222              6.79       ML         2.0          Soma (Manisa)

2024-02-23 11:32:58       39.08306              27.90528              7.0          ML         1.1          Akhisar (Manisa)            

2024-02-23 11:29:44       37.95472              28.03861              7.0          ML         0.7          Köşk (Aydın)     

2024-02-23 11:25:22       37.77639              36.18917              7.0          ML         1.3          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-23 10:47:36       38.99889              28.72333              6.94       ML         0.9          Demirci (Manisa)            

2024-02-23 10:40:48       38.31889              37.38667              7.35       ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-23 10:17:46       38.20639              38.13306              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-23 10:10:28       38.11944              38.4325                7.0          ML         1.1          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-23 09:56:15       41.86528              27.40806              11.49     ML         0.9          Merkez (Kırklareli)         

2024-02-23 09:49:03       37.25389              36.99194              7.0          ML         1.3          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-02-23 09:47:36       40.01833              27.65778              7.0          ML         1.2          Gönen (Balıkesir)           

2024-02-23 09:40:58       36.40861              32.16667              21.56     ML         2.3          Akdeniz - [02.24 km] Alanya (Antalya)  

2024-02-23 09:37:39       36.66806              29.33778              7.0          ML         1.2          Seydikemer (Muğla)     

2024-02-23 09:37:02       39.10028              27.53833              6.97       ML         1.8          Soma (Manisa)

2024-02-23 09:34:56       38.91806              26.65639              6.92       ML         1.6          Ege Denizi - [14.18 km] Dikili (İzmir)       

2024-02-23 09:28:36       38.445   37.30306              7.0          ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-23 09:21:19       40.26889              27.51222              6.96       ML         2.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 09:14:35       38.27194              38.36806              6.78       ML         0.9          Battalgazi (Malatya)      

2024-02-23 09:14:18       39.14417              41.68389              7.0          ML         1.3          Varto (Muş)      

2024-02-23 08:55:46       37.35361              36.93583              8.82       ML         0.9          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-23 08:29:46       39.28972              41.58583              7.47       ML         2.3          Hınıs (Erzurum)               

2024-02-23 08:04:34       36.13444              27.60194              7.08       ML         1.6          Ege Denizi - [62.95 km] Datça (Muğla)  

2024-02-23 07:46:52       37.57861              38.49861              7.01       ML         2.0          Samsat (Adıyaman)       

2024-02-23 07:05:05       40.26972              27.04056              6.82       ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 07:03:38       40.27278              27.02667              6.92       ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 06:45:25       37.27833              36.96444              7.01       ML         1.6          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-02-23 06:24:15       40.26556              27.04028              7.04       ML         2.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 06:01:36       37.92556              36.44167              7.09       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-23 06:00:02       40.27222              27.03778              8.29       ML         2.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 05:54:50       40.27556              27.04     7.05       ML         2.0          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 05:49:48       38.4575                37.30028              6.99       ML         2.8          Darende (Malatya)        

2024-02-23 05:35:24       39.05528              28.69139              6.56       ML         1.2          Demirci (Manisa)            

2024-02-23 04:27:03       37.97472              27.08639              8.29       ML         1.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-23 04:24:46       40.27306              27.02528              7.63       ML         1.3          Kozçeşme Göleti - [00.89 km] Biga (Çanakkale)      

2024-02-23 04:23:48       38.075   37.51     7.01       ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-23 04:11:45       37.03028              36.0425                14.61     ML         1.8          Ceyhan (Adana)             

2024-02-23 03:59:00       37.96722              27.16861              9.09       ML         1.7          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.37 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-23 03:53:33       40.27722              27.01861              7.0          ML         0.9          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 03:36:49       38.30444              37.52139              6.97       ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-23 03:13:46       38.26917              37.79111              8.34       ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-23 03:06:17       40.28167              27.03306              7.0          ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 03:00:53       40.27583              27.03     7.0          ML         1.0          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 02:59:53       40.27556              27.03361              7.0          ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 02:49:50       38.33167              38.78944              10.96     ML         1.2          Kale (Malatya) 

2024-02-23 02:37:21       40.27139              27.02889              8.65       ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-23 02:20:59       37.18     36.93667              7.0          ML         1.4          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-02-23 02:12:45       36.61861              33.56944              7.0          ML         1.0          Mut (Mersin)   

2024-02-23 01:59:18       38.02194              37.5525                6.99       ML         2.8          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-02-23 01:51:03       37.31861              36.81333              10.14     ML         1.0          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-23 01:48:34       37.39056              36.87722              7.0          ML         1.4          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-23 01:45:06       37.96583              27.16389              9.28       ML         1.6          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.38 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-23 01:21:58       37.07389              28.91361              6.99       ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-23 00:21:21       38.24667              38.135   7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)