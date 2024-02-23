En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 23 Şubat 2024 son dakika depremler

Deprem nedir?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.02.23 12:53:30 38.0638 36.4483 3.6 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 12:20:30 36.2928 33.7045 3.4 -.- 1.4 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.02.23 12:12:55 38.1268 36.5967 5.0 -.- 2.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 09:47:34 39.9952 27.6780 26.9 -.- 1.2 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2024.02.23 09:40:58 36.4155 32.1928 14.2 -.- 2.5 -.- DEMIRTAS-ALANYA (ANTALYA) İlksel

2024.02.23 09:37:39 36.7028 29.3288 4.3 -.- 1.5 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2024.02.23 09:37:01 39.0960 27.5907 1.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2024.02.23 09:34:55 38.9155 26.7103 8.1 -.- 2.0 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel

2024.02.23 09:21:19 40.2725 27.5083 11.8 -.- 2.6 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 08:29:46 39.2747 41.3997 4.6 -.- 2.7 -.- YARLISU-VARTO (MUS) İlksel

2024.02.23 08:19:58 37.4008 36.9697 6.4 -.- 1.7 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 08:04:35 36.1683 27.6452 11.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.23 07:46:52 37.5682 38.4928 5.4 -.- 2.1 -.- SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel

2024.02.23 07:31:04 36.2180 27.6892 11.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.23 07:17:42 40.2788 27.0422 5.3 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 07:05:04 40.2730 27.0390 7.6 -.- 1.9 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 07:03:37 40.2778 27.0338 12.4 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 07:02:00 40.3267 27.0347 15.0 -.- 1.4 -.- CELIKGURU-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 06:45:25 37.2880 36.9950 6.1 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 06:24:14 40.3283 27.0042 6.9 -.- 2.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 06:02:17 37.7740 27.0472 1.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.23 06:01:36 37.9345 36.5067 15.4 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 06:00:02 40.2770 27.0392 9.9 -.- 2.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 05:54:49 40.2637 27.0448 5.3 -.- 2.3 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 05:49:48 38.4648 37.2478 1.6 -.- 2.7 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 05:43:43 35.9475 28.0322 6.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.23 05:35:25 38.0380 37.7658 13.2 -.- 1.6 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.02.23 05:35:22 39.1363 28.6522 6.9 -.- 1.5 -.- YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2024.02.23 05:04:31 38.2802 37.3695 4.3 -.- 1.6 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 05:00:34 36.4943 29.1443 16.0 -.- 1.9 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2024.02.23 04:56:38 37.8645 36.5968 5.5 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 04:54:10 37.0618 28.3510 3.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.23 04:32:55 37.0557 28.4317 2.0 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.23 04:27:03 37.9670 27.0897 2.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.23 04:24:46 40.2735 27.0503 16.9 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 04:23:48 38.1563 37.5610 5.8 -.- 1.8 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 04:11:45 37.0623 36.0213 8.9 -.- 1.8 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.02.23 03:59:00 37.9637 27.1710 5.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.23 03:53:33 40.3997 27.0505 17.4 -.- 1.0 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 03:36:50 38.3110 37.4703 8.5 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 03:13:48 38.2552 37.7835 5.2 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.23 03:06:17 40.2823 27.0383 8.2 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 03:00:53 40.2850 27.0430 11.2 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 02:59:47 40.5147 26.9947 14.6 -.- 1.9 -.- KIZILCATERZI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2024.02.23 02:37:21 40.2747 27.0390 5.1 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.23 02:21:00 37.0233 37.1213 6.8 -.- 1.2 -.- KUSCU-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2024.02.23 02:12:44 36.6022 33.5533 21.2 -.- 1.9 -.- KURTULUS-MUT (MERSIN) İlksel

2024.02.23 02:06:41 40.4182 37.4145 1.8 -.- 1.9 -.- ISLAMLI-RESADIYE (TOKAT) İlksel

2024.02.23 01:59:18 38.0263 37.5547 5.4 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 01:51:04 37.3535 36.9013 8.1 -.- 1.0 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 01:48:34 37.4142 36.8973 5.6 -.- 1.5 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 01:46:04 34.1210 25.2272 8.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.23 01:45:06 37.9660 27.1575 9.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.23 01:25:06 37.0445 28.3612 11.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.23 01:21:58 37.0727 28.8875 11.1 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

AFAD 23 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-02-23 13:13:47 37.32028 36.90556 7.06 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)

2024-02-23 13:06:52 39.39222 29.25056 7.13 ML 1.3 Emet (Kütahya)

2024-02-23 13:02:22 38.48778 39.84694 4.78 ML 1.8 Alacakaya (Elazığ)

2024-02-23 12:58:56 41.77222 34.5 5.51 ML 1.7 Ayancık (Sinop)

2024-02-23 12:53:29 38.04917 36.44306 7.01 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-23 12:47:51 40.94806 29.72278 7.45 ML 1.0 Gebze (Kocaeli)

2024-02-23 12:41:19 40.59417 40.9 7.0 ML 0.9 İspir (Erzurum)

2024-02-23 12:26:54 38.62528 39.15278 8.17 ML 1.0 Merkez (Elazığ)

2024-02-23 12:20:31 36.29917 33.70389 8.98 ML 1.2 Silifke (Mersin)

2024-02-23 12:12:56 38.11972 36.61889 6.98 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-23 12:08:05 40.95361 31.42833 5.86 ML 1.2 Yığılca (Düzce)

2024-02-23 12:04:46 38.47 29.14278 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)

2024-02-23 12:01:49 38.46778 29.14111 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)

2024-02-23 11:52:28 40.21028 33.0225 7.0 ML 0.9 Çubuk (Ankara)

2024-02-23 11:48:37 37.73583 36.13722 7.0 ML 0.8 Sumbas (Osmaniye)

2024-02-23 11:40:24 37.6075 35.85389 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)

2024-02-23 11:38:08 39.06806 27.52222 6.79 ML 2.0 Soma (Manisa)

2024-02-23 11:32:58 39.08306 27.90528 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)

2024-02-23 11:29:44 37.95472 28.03861 7.0 ML 0.7 Köşk (Aydın)

2024-02-23 11:25:22 37.77639 36.18917 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

2024-02-23 10:47:36 38.99889 28.72333 6.94 ML 0.9 Demirci (Manisa)

2024-02-23 10:40:48 38.31889 37.38667 7.35 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-23 10:17:46 38.20639 38.13306 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-23 10:10:28 38.11944 38.4325 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

2024-02-23 09:56:15 41.86528 27.40806 11.49 ML 0.9 Merkez (Kırklareli)

2024-02-23 09:49:03 37.25389 36.99194 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)

2024-02-23 09:47:36 40.01833 27.65778 7.0 ML 1.2 Gönen (Balıkesir)

2024-02-23 09:40:58 36.40861 32.16667 21.56 ML 2.3 Akdeniz - [02.24 km] Alanya (Antalya)

2024-02-23 09:37:39 36.66806 29.33778 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)

2024-02-23 09:37:02 39.10028 27.53833 6.97 ML 1.8 Soma (Manisa)

2024-02-23 09:34:56 38.91806 26.65639 6.92 ML 1.6 Ege Denizi - [14.18 km] Dikili (İzmir)

2024-02-23 09:28:36 38.445 37.30306 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-23 09:21:19 40.26889 27.51222 6.96 ML 2.4 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 09:14:35 38.27194 38.36806 6.78 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)

2024-02-23 09:14:18 39.14417 41.68389 7.0 ML 1.3 Varto (Muş)

2024-02-23 08:55:46 37.35361 36.93583 8.82 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-23 08:29:46 39.28972 41.58583 7.47 ML 2.3 Hınıs (Erzurum)

2024-02-23 08:04:34 36.13444 27.60194 7.08 ML 1.6 Ege Denizi - [62.95 km] Datça (Muğla)

2024-02-23 07:46:52 37.57861 38.49861 7.01 ML 2.0 Samsat (Adıyaman)

2024-02-23 07:05:05 40.26972 27.04056 6.82 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 07:03:38 40.27278 27.02667 6.92 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 06:45:25 37.27833 36.96444 7.01 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)

2024-02-23 06:24:15 40.26556 27.04028 7.04 ML 2.2 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 06:01:36 37.92556 36.44167 7.09 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-23 06:00:02 40.27222 27.03778 8.29 ML 2.5 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 05:54:50 40.27556 27.04 7.05 ML 2.0 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 05:49:48 38.4575 37.30028 6.99 ML 2.8 Darende (Malatya)

2024-02-23 05:35:24 39.05528 28.69139 6.56 ML 1.2 Demirci (Manisa)

2024-02-23 04:27:03 37.97472 27.08639 8.29 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Menderes (İzmir)

2024-02-23 04:24:46 40.27306 27.02528 7.63 ML 1.3 Kozçeşme Göleti - [00.89 km] Biga (Çanakkale)

2024-02-23 04:23:48 38.075 37.51 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-23 04:11:45 37.03028 36.0425 14.61 ML 1.8 Ceyhan (Adana)

2024-02-23 03:59:00 37.96722 27.16861 9.09 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.37 km] Menderes (İzmir)

2024-02-23 03:53:33 40.27722 27.01861 7.0 ML 0.9 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 03:36:49 38.30444 37.52139 6.97 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-23 03:13:46 38.26917 37.79111 8.34 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)

2024-02-23 03:06:17 40.28167 27.03306 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 03:00:53 40.27583 27.03 7.0 ML 1.0 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 02:59:53 40.27556 27.03361 7.0 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 02:49:50 38.33167 38.78944 10.96 ML 1.2 Kale (Malatya)

2024-02-23 02:37:21 40.27139 27.02889 8.65 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-02-23 02:20:59 37.18 36.93667 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)

2024-02-23 02:12:45 36.61861 33.56944 7.0 ML 1.0 Mut (Mersin)

2024-02-23 01:59:18 38.02194 37.5525 6.99 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-02-23 01:51:03 37.31861 36.81333 10.14 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-23 01:48:34 37.39056 36.87722 7.0 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-23 01:45:06 37.96583 27.16389 9.28 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.38 km] Menderes (İzmir)

2024-02-23 01:21:58 37.07389 28.91361 6.99 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-23 00:21:21 38.24667 38.135 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)