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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Şubat son depremler listesi

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.02.26 11:27:55  37.9640   36.6213        9.3      -.-  2.3  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.02.26 11:17:53  37.0400   27.6413        7.4      -.-  2.9  -.-   PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)                       İlksel

2024.02.26 10:39:11  40.3208   43.2487       21.8      -.-  2.3  -.-   AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)                          İlksel

2024.02.26 10:04:26  35.7522   35.5557        6.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.26 08:50:58  40.3688   27.6623        5.5      -.-  2.2  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

2024.02.26 08:43:41  38.8147   36.9463       26.8      -.-  1.7  -.-   YAZYURDU-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.02.26 08:02:25  40.3017   43.2355        5.0      -.-  2.2  -.-   AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)                          İlksel

2024.02.26 07:09:02  37.6585   27.7512        7.3      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-KOCARLI (AYDIN)                          İlksel

2024.02.26 06:45:52  39.0117   27.8705       11.2      -.-  1.7  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.02.26 06:33:40  37.9982   37.3967        8.7      -.-  1.7  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.02.26 06:22:46  40.3553   43.3065        5.0      -.-  3.6  3.8   SORKUNLU-DIGOR (KARS)                             İlksel

2024.02.26 05:49:15  36.6338   28.8577       25.5      -.-  1.2  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.02.26 05:48:12  36.5625   28.9615       10.8      -.-  1.4  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.02.26 05:22:26  37.8742   35.2813        2.0      -.-  1.9  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel

2024.02.26 05:19:08  38.4558   37.2188        3.1      -.-  1.4  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.26 05:05:29  36.9772   31.7068        5.4      -.-  2.1  -.-   CENDEVE-AKSEKI (ANTALYA)                          İlksel

2024.02.26 04:51:32  38.4803   27.0337       16.0      -.-  1.8  -.-   CIGLI (IZMIR)                                     İlksel

2024.02.26 04:51:01  40.2980   27.0185       11.2      -.-  1.5  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.26 04:41:38  37.3523   36.8822        1.4      -.-  2.0  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.26 04:34:32  37.6298   36.4553        5.6      -.-  1.2  -.-   EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.26 04:31:17  38.1097   37.7747        4.9      -.-  2.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.02.26 04:22:32  39.9860   32.6945        3.9      -.-  2.1  -.-   ETIMESGUT (ANKARA)                                İlksel

2024.02.26 03:49:19  37.0678   28.3868       12.2      -.-  1.5  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.02.26 03:18:29  38.0415   36.5825        5.2      -.-  1.6  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.26 03:12:37  39.3082   41.1788       13.3      -.-  1.6  -.-   GOLYAYLA-VARTO (MUS)                              İlksel

2024.02.26 02:57:21  36.4202   28.7325        3.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.26 02:29:07  37.6462   36.3783        7.1      -.-  1.5  -.-   YESILTEPE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.26 02:26:39  37.9632   27.1418        5.3      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.26 02:22:59  37.0725   28.1483       16.0      -.-  1.3  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel

2024.02.26 02:15:13  37.8495   26.9078        5.2      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.26 02:11:47  36.0485   36.0283        6.3      -.-  1.4  -.-   SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY)                        İlksel

2024.02.26 02:08:15  39.2005   40.3623        5.0      -.-  2.8  -.-   KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel

2024.02.26 02:06:22  37.7665   27.0550        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.26 01:55:24  38.9090   37.4008        7.2      -.-  1.2  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2024.02.26 01:17:34  39.1910   40.3360        1.0      -.-  2.6  -.-   KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel

2024.02.26 00:39:23  38.2143   37.9420        8.5      -.-  3.0  2.9   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

2024.02.26 00:35:40  38.0965   36.6717       15.1      -.-  1.8  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.26 00:01:51  37.5977   36.1652        7.9      -.-  1.4  -.-   KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel

AFAD 26 Şubat son depremler listesi

Tarih          Saat             Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer         

2024-02-26 10:18:56       39.57111              33.02333              7.03       ML         1.1          Bala (Ankara)   

2024-02-26 10:04:33       35.97     35.88917              7.0          ML         2.0          Akdeniz - [05.84 km] Yayladağı (Hatay)

2024-02-26 08:50:58       40.35778              27.65694              12.43     ML         1.9          Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [05.66 km] Bandırma (Balıkesir)      

2024-02-26 08:43:51       38.11778              36.58944              7.0          ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-26 08:38:15       38.075   38.4725                7.0          ML         1.4          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-26 08:28:28       38.90722              31.12111              7.03       ML         1.0          Bolvadin (Afyonkarahisar)         

2024-02-26 08:17:51       38.23278              37.86556              6.1          ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-26 08:11:12       38.04167              37.65306              7.0          ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-26 08:02:27       40.33583              43.27944              14.05     ML         1.9          Digor (Kars)       

2024-02-26 07:36:09       39.87417              39.99     6.86       ML         1.4          Çayırlı (Erzincan)             

2024-02-26 07:09:03       37.64389              27.75083              5.16       ML         1.4          Koçarlı (Aydın) 

2024-02-26 07:08:56       38.02417              37.65972              7.0          ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-26 07:08:18       40.39194              42.09056              5.73       ML         1.1          Narman (Erzurum)        

2024-02-26 06:58:38       37.2975                37.05333              7.0          ML         1.0          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-02-26 06:45:53       39.00861              27.87361              10.11     ML         1.7          Akhisar (Manisa)            

2024-02-26 06:44:05       38.90778              26.65444              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - [14.69 km] Dikili (İzmir)       

2024-02-26 06:36:05       38.47056              39.17111              11.12     ML         1.3          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-26 06:33:40       38.00333              37.40194              7.0          ML         1.6          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-02-26 06:32:51       40.33667              43.25889              7.01       ML         1.2          Digor (Kars)       

2024-02-26 06:29:32       37.48361              37.05278              10.45     ML         1.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-26 06:22:47       40.33667              43.21722              7.08       ML         3.4          Digor (Kars)       

2024-02-26 06:00:56       37.97222              27.23833              7.0          ML         1.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.38 km] Selçuk (İzmir)   

2024-02-26 05:58:49       38.26806              38.22667              6.95       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-26 05:55:53       38.24778              38.22667              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-26 05:49:16       36.635   28.90028              26.78     ML         1.2          Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.87 km] Dalaman (Muğla)              

2024-02-26 05:48:13       36.545   29.00389              5.68       ML         1.4          Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.38 km] Fethiye (Muğla)              

2024-02-26 05:35:58       35.77528              28.49833              49.01     ML         1.7          Akdeniz - [92.55 km] Kaş (Antalya)        

2024-02-26 05:22:27       37.87583              35.29806              7.0          ML         1.8          Yahyalı (Kayseri)             

2024-02-26 05:19:09       38.45722              37.30889              7.11       ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-02-26 05:05:30       36.99083              31.66389              4.0          ML         1.9          Akseki (Antalya)             

2024-02-26 04:56:30       36.05222              28.04917              7.0          ML         1.8          Akdeniz - [64.55 km] Marmaris (Muğla)               

2024-02-26 04:53:45       38.46139              39.21861              7.96       ML         1.1          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-26 04:51:34       38.46472              27.04139              8.58       ML         1.6          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.90 km] Çiğli (İzmir) 

2024-02-26 04:51:02       40.28528              27.01139              7.46       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-26 04:41:39       37.34     36.83417              7.0          ML         2.0          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-26 04:34:33       37.55806              36.38528              5.58       ML         1.3          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-02-26 04:31:17       38.08222              37.79417              4.07       ML         2.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-26 04:28:20       37.97222              27.15444              5.68       ML         1.1          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.37 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-26 04:22:49       38.13139              38.26056              6.93       ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-26 04:22:32       39.99833              32.68639              7.03       ML         1.7          Yenimahalle (Ankara)   

2024-02-26 04:11:30       38.18417              38.04667              6.93       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-26 04:04:49       37.95528              27.08361              10.0       ML         1.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.36 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-26 04:00:45       37.7675                27.14528              6.83       ML         1.1          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.07 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-02-26 04:00:05       37.75278              27.10222              7.0          ML         1.5          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.52 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-02-26 03:57:20       38.36056              37.57972              7.0          ML         1.1          Darende (Malatya)        

2024-02-26 03:49:20       37.06083              28.35833              7.0          ML         1.4          Ula (Muğla)       

2024-02-26 03:27:32       37.87167              36.46167              7.0          ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-26 03:22:51       39.85944              42.97417              7.09       ML         1.0          Merkez (Ağrı)  

2024-02-26 03:18:30       37.98972              36.54167              6.43       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-26 03:17:24       39.37139              41.13583              7.0          ML         1.0          Karlıova (Bingöl)             

2024-02-26 03:12:38       39.37194              41.26139              7.49       ML         1.4          Tekman (Erzurum)        

2024-02-26 02:57:22       36.42472              28.72167              7.42       ML         1.7          Akdeniz - [31.57 km] Dalaman (Muğla)

2024-02-26 02:30:42       38.40833              37.56306              7.06       ML         1.2          Darende (Malatya)        

2024-02-26 02:29:07       37.64861              36.40361              5.4          ML         1.5          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-02-26 02:26:39       37.96778              27.15778              9.7          ML         1.8          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.94 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-26 02:15:13       37.86694              26.96472              12.96     ML         2.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.63 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-26 02:11:48       36.01806              36.05778              5.47       ML         1.5          Yayladağı (Hatay)           

2024-02-26 02:08:16       39.17917              40.32528              7.0          ML         2.6          Kiğı (Bingöl)       

2024-02-26 02:06:23       37.71694              27.07083              13.09     ML         1.7          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.49 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-02-26 02:01:50       38.1       38.34194              6.93       ML         1.1          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-26 01:55:23       38.82639              37.44389              7.0          ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-02-26 01:46:15       37.91694              36.66667              7.03       ML         1.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-02-26 01:17:34       39.18     40.31917              7.0          ML         2.3          Kiğı (Bingöl)       

2024-02-26 01:16:14       39.22222              41.72778              7.04       ML         1.8          Hınıs (Erzurum)               

2024-02-26 00:59:21       37.31861              37.00444              7.06       ML         1.3          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-26 00:56:15       37.97389              27.15944              9.35       ML         1.1          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.41 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-26 00:39:23       38.21083              37.97667              12.67     ML         3.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-26 00:35:39       38.25972              38.1775                7.01       ML         1.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-26 00:07:32       37.0675                28.92583              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-26 00:05:13       40.75611              34.5325                6.96       ML         1.1          İskilip (Çorum) 

2024-02-26 00:01:50       37.62139              36.18472              7.0          ML         1.4          Kadirli (Osmaniye)