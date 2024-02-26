En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.02.26 11:27:55 37.9640 36.6213 9.3 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.26 11:17:53 37.0400 27.6413 7.4 -.- 2.9 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel

2024.02.26 10:39:11 40.3208 43.2487 21.8 -.- 2.3 -.- AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2024.02.26 10:04:26 35.7522 35.5557 6.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.26 08:50:58 40.3688 27.6623 5.5 -.- 2.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.02.26 08:43:41 38.8147 36.9463 26.8 -.- 1.7 -.- YAZYURDU-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.26 08:02:25 40.3017 43.2355 5.0 -.- 2.2 -.- AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2024.02.26 07:09:02 37.6585 27.7512 7.3 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2024.02.26 06:45:52 39.0117 27.8705 11.2 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.02.26 06:33:40 37.9982 37.3967 8.7 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.26 06:22:46 40.3553 43.3065 5.0 -.- 3.6 3.8 SORKUNLU-DIGOR (KARS) İlksel

2024.02.26 05:49:15 36.6338 28.8577 25.5 -.- 1.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.26 05:48:12 36.5625 28.9615 10.8 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.26 05:22:26 37.8742 35.2813 2.0 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.02.26 05:19:08 38.4558 37.2188 3.1 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.26 05:05:29 36.9772 31.7068 5.4 -.- 2.1 -.- CENDEVE-AKSEKI (ANTALYA) İlksel

2024.02.26 04:51:32 38.4803 27.0337 16.0 -.- 1.8 -.- CIGLI (IZMIR) İlksel

2024.02.26 04:51:01 40.2980 27.0185 11.2 -.- 1.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.26 04:41:38 37.3523 36.8822 1.4 -.- 2.0 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.26 04:34:32 37.6298 36.4553 5.6 -.- 1.2 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.26 04:31:17 38.1097 37.7747 4.9 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.02.26 04:22:32 39.9860 32.6945 3.9 -.- 2.1 -.- ETIMESGUT (ANKARA) İlksel

2024.02.26 03:49:19 37.0678 28.3868 12.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.26 03:18:29 38.0415 36.5825 5.2 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.26 03:12:37 39.3082 41.1788 13.3 -.- 1.6 -.- GOLYAYLA-VARTO (MUS) İlksel

2024.02.26 02:57:21 36.4202 28.7325 3.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.26 02:29:07 37.6462 36.3783 7.1 -.- 1.5 -.- YESILTEPE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.26 02:26:39 37.9632 27.1418 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.26 02:22:59 37.0725 28.1483 16.0 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel

2024.02.26 02:15:13 37.8495 26.9078 5.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.26 02:11:47 36.0485 36.0283 6.3 -.- 1.4 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2024.02.26 02:08:15 39.2005 40.3623 5.0 -.- 2.8 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2024.02.26 02:06:22 37.7665 27.0550 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.26 01:55:24 38.9090 37.4008 7.2 -.- 1.2 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.26 01:17:34 39.1910 40.3360 1.0 -.- 2.6 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2024.02.26 00:39:23 38.2143 37.9420 8.5 -.- 3.0 2.9 YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.02.26 00:35:40 38.0965 36.6717 15.1 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.26 00:01:51 37.5977 36.1652 7.9 -.- 1.4 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

AFAD 26 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-02-26 10:18:56 39.57111 33.02333 7.03 ML 1.1 Bala (Ankara)

2024-02-26 10:04:33 35.97 35.88917 7.0 ML 2.0 Akdeniz - [05.84 km] Yayladağı (Hatay)

2024-02-26 08:50:58 40.35778 27.65694 12.43 ML 1.9 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [05.66 km] Bandırma (Balıkesir)

2024-02-26 08:43:51 38.11778 36.58944 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-26 08:38:15 38.075 38.4725 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)

2024-02-26 08:28:28 38.90722 31.12111 7.03 ML 1.0 Bolvadin (Afyonkarahisar)

2024-02-26 08:17:51 38.23278 37.86556 6.1 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-26 08:11:12 38.04167 37.65306 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-26 08:02:27 40.33583 43.27944 14.05 ML 1.9 Digor (Kars)

2024-02-26 07:36:09 39.87417 39.99 6.86 ML 1.4 Çayırlı (Erzincan)

2024-02-26 07:09:03 37.64389 27.75083 5.16 ML 1.4 Koçarlı (Aydın)

2024-02-26 07:08:56 38.02417 37.65972 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-26 07:08:18 40.39194 42.09056 5.73 ML 1.1 Narman (Erzurum)

2024-02-26 06:58:38 37.2975 37.05333 7.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-02-26 06:45:53 39.00861 27.87361 10.11 ML 1.7 Akhisar (Manisa)

2024-02-26 06:44:05 38.90778 26.65444 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [14.69 km] Dikili (İzmir)

2024-02-26 06:36:05 38.47056 39.17111 11.12 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)

2024-02-26 06:33:40 38.00333 37.40194 7.0 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-02-26 06:32:51 40.33667 43.25889 7.01 ML 1.2 Digor (Kars)

2024-02-26 06:29:32 37.48361 37.05278 10.45 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-26 06:22:47 40.33667 43.21722 7.08 ML 3.4 Digor (Kars)

2024-02-26 06:00:56 37.97222 27.23833 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.38 km] Selçuk (İzmir)

2024-02-26 05:58:49 38.26806 38.22667 6.95 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-26 05:55:53 38.24778 38.22667 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-26 05:49:16 36.635 28.90028 26.78 ML 1.2 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.87 km] Dalaman (Muğla)

2024-02-26 05:48:13 36.545 29.00389 5.68 ML 1.4 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.38 km] Fethiye (Muğla)

2024-02-26 05:35:58 35.77528 28.49833 49.01 ML 1.7 Akdeniz - [92.55 km] Kaş (Antalya)

2024-02-26 05:22:27 37.87583 35.29806 7.0 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)

2024-02-26 05:19:09 38.45722 37.30889 7.11 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-02-26 05:05:30 36.99083 31.66389 4.0 ML 1.9 Akseki (Antalya)

2024-02-26 04:56:30 36.05222 28.04917 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [64.55 km] Marmaris (Muğla)

2024-02-26 04:53:45 38.46139 39.21861 7.96 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)

2024-02-26 04:51:34 38.46472 27.04139 8.58 ML 1.6 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.90 km] Çiğli (İzmir)

2024-02-26 04:51:02 40.28528 27.01139 7.46 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-26 04:41:39 37.34 36.83417 7.0 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-26 04:34:33 37.55806 36.38528 5.58 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-02-26 04:31:17 38.08222 37.79417 4.07 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-26 04:28:20 37.97222 27.15444 5.68 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.37 km] Menderes (İzmir)

2024-02-26 04:22:49 38.13139 38.26056 6.93 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-26 04:22:32 39.99833 32.68639 7.03 ML 1.7 Yenimahalle (Ankara)

2024-02-26 04:11:30 38.18417 38.04667 6.93 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-26 04:04:49 37.95528 27.08361 10.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.36 km] Menderes (İzmir)

2024-02-26 04:00:45 37.7675 27.14528 6.83 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.07 km] Kuşadası (Aydın)

2024-02-26 04:00:05 37.75278 27.10222 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.52 km] Kuşadası (Aydın)

2024-02-26 03:57:20 38.36056 37.57972 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)

2024-02-26 03:49:20 37.06083 28.35833 7.0 ML 1.4 Ula (Muğla)

2024-02-26 03:27:32 37.87167 36.46167 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-26 03:22:51 39.85944 42.97417 7.09 ML 1.0 Merkez (Ağrı)

2024-02-26 03:18:30 37.98972 36.54167 6.43 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-26 03:17:24 39.37139 41.13583 7.0 ML 1.0 Karlıova (Bingöl)

2024-02-26 03:12:38 39.37194 41.26139 7.49 ML 1.4 Tekman (Erzurum)

2024-02-26 02:57:22 36.42472 28.72167 7.42 ML 1.7 Akdeniz - [31.57 km] Dalaman (Muğla)

2024-02-26 02:30:42 38.40833 37.56306 7.06 ML 1.2 Darende (Malatya)

2024-02-26 02:29:07 37.64861 36.40361 5.4 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-02-26 02:26:39 37.96778 27.15778 9.7 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.94 km] Menderes (İzmir)

2024-02-26 02:15:13 37.86694 26.96472 12.96 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.63 km] Menderes (İzmir)

2024-02-26 02:11:48 36.01806 36.05778 5.47 ML 1.5 Yayladağı (Hatay)

2024-02-26 02:08:16 39.17917 40.32528 7.0 ML 2.6 Kiğı (Bingöl)

2024-02-26 02:06:23 37.71694 27.07083 13.09 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.49 km] Kuşadası (Aydın)

2024-02-26 02:01:50 38.1 38.34194 6.93 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-26 01:55:23 38.82639 37.44389 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)

2024-02-26 01:46:15 37.91694 36.66667 7.03 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-02-26 01:17:34 39.18 40.31917 7.0 ML 2.3 Kiğı (Bingöl)

2024-02-26 01:16:14 39.22222 41.72778 7.04 ML 1.8 Hınıs (Erzurum)

2024-02-26 00:59:21 37.31861 37.00444 7.06 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-26 00:56:15 37.97389 27.15944 9.35 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.41 km] Menderes (İzmir)

2024-02-26 00:39:23 38.21083 37.97667 12.67 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-26 00:35:39 38.25972 38.1775 7.01 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-26 00:07:32 37.0675 28.92583 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-26 00:05:13 40.75611 34.5325 6.96 ML 1.1 İskilip (Çorum)

2024-02-26 00:01:50 37.62139 36.18472 7.0 ML 1.4 Kadirli (Osmaniye)