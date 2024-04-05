En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 5 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.05 16:07:06 38.2370 38.6865 3.1 -.- 2.4 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.04.05 15:46:52 36.8903 36.5135 5.5 -.- 2.2 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.05 15:14:21 34.5553 33.9872 23.4 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel

2024.04.05 14:59:07 38.3478 38.7770 5.2 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2024.04.05 14:16:38 38.4280 37.5363 5.0 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.05 14:05:52 38.3178 37.5663 2.0 -.- 1.5 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.05 13:20:06 37.1727 27.8397 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2024.04.05 13:18:35 37.1357 27.8642 0.0 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel

2024.04.05 13:15:29 37.1840 27.8620 0.0 -.- 1.8 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2024.04.05 12:15:37 38.6982 37.3960 24.1 -.- 1.2 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.05 12:13:47 38.1980 37.3405 1.7 -.- 3.3 3.4 AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.05 12:10:16 36.1297 33.5367 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2024.04.05 12:04:29 36.4257 27.6405 10.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.04.05 12:01:42 37.8712 27.6062 7.3 -.- 2.7 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.04.05 11:53:40 36.2993 33.7560 0.0 -.- 1.2 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.04.05 11:18:52 37.9172 35.5278 5.0 -.- 1.5 -.- YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.04.05 10:56:34 38.5585 37.2340 6.0 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.05 10:46:23 38.0673 36.5495 2.4 -.- 3.4 3.5 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.05 10:16:32 38.7725 37.4722 16.7 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.05 10:09:32 38.2138 38.4357 5.1 -.- 2.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2024.04.05 09:28:44 40.9147 43.0772 11.8 -.- 2.2 -.- KIZIROGLU-SUSUZ (KARS) İlksel

2024.04.05 09:13:13 38.7452 37.4180 2.9 -.- 0.9 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.05 08:12:50 37.1822 36.9278 8.3 -.- 1.6 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.05 07:37:55 37.8912 27.6698 19.7 -.- 1.1 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.04.05 07:16:21 38.0312 35.2292 5.0 -.- 1.8 -.- DUNDARLI-(NIGDE) İlksel

2024.04.05 07:03:48 38.1495 37.2532 12.1 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.05 06:50:52 38.2565 37.3325 1.3 -.- 1.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.05 06:19:33 35.7157 25.4765 8.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.05 06:15:49 37.9073 29.0578 16.1 -.- 1.5 -.- YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel

2024.04.05 06:06:02 39.5607 26.0687 7.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2024.04.05 05:47:44 37.9777 36.2650 13.6 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.05 05:43:14 39.5713 25.9732 6.4 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.05 05:33:30 36.7698 37.9215 7.6 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2024.04.05 04:46:08 38.8507 37.4703 1.9 -.- 2.5 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.05 04:37:21 39.5623 26.0302 6.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.05 04:28:12 39.5620 26.0103 6.7 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.05 04:23:52 38.1108 38.3813 5.6 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.05 04:20:33 37.8985 26.9120 11.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.05 04:04:53 38.8148 37.4300 9.7 -.- 1.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.05 04:00:48 36.4595 27.6892 2.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.04.05 03:32:39 38.4557 40.3358 6.1 -.- 2.0 -.- CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2024.04.05 03:24:08 37.2485 43.3142 5.0 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-ULUDERE (SIRNAK) İlksel

2024.04.05 03:07:28 37.4742 30.9402 5.3 -.- 1.5 -.- MUEZZINLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel

2024.04.05 03:06:42 35.6022 26.1145 7.0 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.05 02:40:32 41.5527 36.4562 2.5 -.- 2.2 -.- TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ) İlksel

2024.04.05 02:37:28 38.4188 37.2470 11.4 -.- 1.2 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.05 01:48:00 38.0720 36.5775 1.2 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.05 01:31:18 35.0422 25.0077 5.8 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.05 00:15:51 38.8173 37.5002 2.1 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

AFAD 5 Nisan son depremler listesi

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-05 16:07:07 38.16861 38.58556 7.01 ML 2.4 Battalgazi (Malatya)

2024-04-05 15:57:19 36.88306 36.65528 7.0 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep)

2024-04-05 15:46:51 36.90806 36.53 10.42 ML 2.3 İslahiye (Gaziantep)

2024-04-05 15:18:22 38.99111 27.18667 6.97 ML 1.2 Bergama (İzmir)

2024-04-05 15:14:21 34.64111 34.02111 47.55 ML 2.7 Akdeniz

2024-04-05 14:59:06 38.29056 38.81889 6.58 ML 2.3 Pütürge (Malatya)

2024-04-05 14:26:49 38.23361 38.62389 16.82 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

2024-04-05 14:25:37 38.27556 38.25028 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-05 14:16:36 38.34528 37.48056 7.0 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-05 13:48:21 37.17694 38.38 7.0 ML 1.1 Bozova (Şanlıurfa)

2024-04-05 13:24:22 39.55056 34.56972 7.0 ML 1.0 Yerköy (Yozgat)

2024-04-05 13:22:18 38.13611 38.52944 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)

2024-04-05 13:19:20 38.46417 39.35833 7.14 ML 1.3 Hazar Gölü - [03.34 km] Sivrice (Elazığ)

2024-04-05 13:18:33 37.29722 27.61 6.98 ML 1.3 Milas (Muğla)

2024-04-05 13:15:28 37.12667 27.94639 7.02 ML 1.7 Milas (Muğla)

2024-04-05 13:05:54 37.36083 31.87139 7.0 ML 1.2 Seydişehir (Konya)

2024-04-05 12:59:12 39.89028 28.83944 7.0 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)

2024-04-05 12:56:59 38.25917 38.305 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-05 12:56:29 39.55694 29.86 8.41 ML 1.1 Merkez (Kütahya)

2024-04-05 12:45:03 39.65278 29.46694 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)

2024-04-05 12:15:36 38.81083 37.28861 6.95 ML 1.3 Gürün (Sivas)

2024-04-05 12:13:47 38.19944 37.36278 7.68 ML 3.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-05 12:04:29 36.40861 27.7 7.27 ML 1.9 Ege Denizi - [34.49 km] Datça (Muğla)

2024-04-05 12:01:41 37.855 27.62333 6.36 ML 2.5 Germencik (Aydın)

2024-04-05 11:58:00 38.10972 33.03361 7.0 ML 1.1 Karatay (Konya)

2024-04-05 11:42:06 39.18694 34.13917 7.0 ML 0.8 Merkez (Kırşehir)

2024-04-05 11:18:52 38.23472 35.58528 7.0 ML 1.2 Develi (Kayseri)

2024-04-05 10:56:32 38.23833 37.39083 7.05 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-05 10:54:05 36.73806 38.52778 7.31 ML 1.4 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [13.35 km] Akçakale (Şanlıurfa)

2024-04-05 10:46:23 38.08444 36.58944 11.88 ML 3.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-05 10:16:31 38.83417 37.44278 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)

2024-04-05 10:09:32 38.1875 38.42528 12.86 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-05 09:50:04 38.20778 38.10389 6.99 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-05 09:28:46 40.81611 42.97583 7.02 ML 1.8 Susuz (Kars)

2024-04-05 09:13:11 38.83611 37.42306 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2024-04-05 08:12:50 37.19139 36.93861 6.96 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)

2024-04-05 08:00:55 36.19306 31.18972 33.37 ML 1.8 Akdeniz - [67.16 km] Manavgat (Antalya)

2024-04-05 07:16:22 38.0375 35.20556 6.94 ML 1.9 Merkez (Niğde)

2024-04-05 07:03:48 38.05778 37.27389 6.7 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-05 06:50:53 38.22556 37.30306 7.03 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-05 06:15:51 37.87306 29.09556 6.97 ML 0.9 Merkezefendi (Denizli)

2024-04-05 06:06:02 39.57056 26.04972 8.44 ML 1.7 Ege Denizi - [07.25 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-05 05:47:44 37.98417 36.27333 7.44 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-05 05:45:59 38.10333 37.23528 7.05 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-04-05 05:43:14 39.56583 26.04194 6.81 ML 1.9 Ege Denizi - [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-05 05:33:31 36.78972 37.90472 6.87 ML 1.7 Cerablus, Halep (Suriye) - [01.86 km] Karkamış (Gaziantep)

2024-04-05 04:46:08 38.82472 37.44194 6.99 ML 2.4 Gürün (Sivas)

2024-04-05 04:37:21 39.55611 26.03528 6.96 ML 2.6 Ege Denizi - [07.66 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-05 04:28:12 39.55639 26.05028 6.06 ML 2.3 Ege Denizi - [06.46 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-05 04:23:52 38.07583 38.38222 6.66 ML 2.9 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-05 04:20:34 37.90806 26.94417 6.94 ML 2.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.32 km] Menderes (İzmir)

2024-04-05 04:04:53 38.81056 37.45611 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)

2024-04-05 04:00:48 36.40389 27.705 7.2 ML 1.6 Ege Denizi - [35.14 km] Datça (Muğla)

2024-04-05 03:32:40 38.44056 40.37306 14.01 ML 1.8 Hani (Diyarbakır)

2024-04-05 03:24:08 37.27167 43.31083 13.1 ML 2.4 Amedi, Duhok (Irak) - [06.63 km] Uludere (Şırnak)

2024-04-05 03:07:28 37.44278 30.98444 6.97 ML 1.3 Sütçüler (Isparta)

2024-04-05 02:40:35 41.48611 36.38806 9.66 ML 1.9 Karadeniz - Samsun Körfezi - [18.82 km] Atakum (Samsun)

2024-04-05 00:15:52 38.80889 37.44333 7.01 ML 2.1 Gürün (Sivas)