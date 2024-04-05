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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 5 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 5 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Nisan tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 5 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.05 16:07:06  38.2370   38.6865        3.1      -.-  2.4  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.05 15:46:52  36.8903   36.5135        5.5      -.-  2.2  -.-   HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.04.05 15:14:21  34.5553   33.9872       23.4      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.05 14:59:07  38.3478   38.7770        5.2      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.04.05 14:16:38  38.4280   37.5363        5.0      -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.04.05 14:05:52  38.3178   37.5663        2.0      -.-  1.5  -.-   TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.04.05 13:20:06  37.1727   27.8397        0.0      -.-  1.4  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel

2024.04.05 13:18:35  37.1357   27.8642        0.0      -.-  1.5  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.04.05 13:15:29  37.1840   27.8620        0.0      -.-  1.8  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel

2024.04.05 12:15:37  38.6982   37.3960       24.1      -.-  1.2  -.-   BAHCEICI-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.04.05 12:13:47  38.1980   37.3405        1.7      -.-  3.3  3.4   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.05 12:10:16  36.1297   33.5367        0.0      -.-  1.7  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel

2024.04.05 12:04:29  36.4257   27.6405       10.5      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.04.05 12:01:42  37.8712   27.6062        7.3      -.-  2.7  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel

2024.04.05 11:53:40  36.2993   33.7560        0.0      -.-  1.2  -.-   IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)                        İlksel

2024.04.05 11:18:52  37.9172   35.5278        5.0      -.-  1.5  -.-   YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel

2024.04.05 10:56:34  38.5585   37.2340        6.0      -.-  1.8  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.05 10:46:23  38.0673   36.5495        2.4      -.-  3.4  3.5   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.05 10:16:32  38.7725   37.4722       16.7      -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.04.05 10:09:32  38.2138   38.4357        5.1      -.-  2.4  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2024.04.05 09:28:44  40.9147   43.0772       11.8      -.-  2.2  -.-   KIZIROGLU-SUSUZ (KARS)                            İlksel

2024.04.05 09:13:13  38.7452   37.4180        2.9      -.-  0.9  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.04.05 08:12:50  37.1822   36.9278        8.3      -.-  1.6  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.04.05 07:37:55  37.8912   27.6698       19.7      -.-  1.1  -.-   OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                       İlksel

2024.04.05 07:16:21  38.0312   35.2292        5.0      -.-  1.8  -.-   DUNDARLI-(NIGDE)                                  İlksel

2024.04.05 07:03:48  38.1495   37.2532       12.1      -.-  1.5  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.05 06:50:52  38.2565   37.3325        1.3      -.-  1.8  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.05 06:19:33  35.7157   25.4765        8.6      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.05 06:15:49  37.9073   29.0578       16.1      -.-  1.5  -.-   YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.04.05 06:06:02  39.5607   26.0687        7.5      -.-  2.0  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.04.05 05:47:44  37.9777   36.2650       13.6      -.-  1.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.05 05:43:14  39.5713   25.9732        6.4      -.-  2.1  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.04.05 05:33:30  36.7698   37.9215        7.6      -.-  1.9  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel

2024.04.05 04:46:08  38.8507   37.4703        1.9      -.-  2.5  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.04.05 04:37:21  39.5623   26.0302        6.0      -.-  2.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.04.05 04:28:12  39.5620   26.0103        6.7      -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.04.05 04:23:52  38.1108   38.3813        5.6      -.-  2.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.04.05 04:20:33  37.8985   26.9120       11.0      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.05 04:04:53  38.8148   37.4300        9.7      -.-  1.1  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.04.05 04:00:48  36.4595   27.6892        2.1      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.04.05 03:32:39  38.4557   40.3358        6.1      -.-  2.0  -.-   CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel

2024.04.05 03:24:08  37.2485   43.3142        5.0      -.-  2.6  -.-   ORTAKOY-ULUDERE (SIRNAK)                          İlksel

2024.04.05 03:07:28  37.4742   30.9402        5.3      -.-  1.5  -.-   MUEZZINLER-SUTCULER (ISPARTA)                     İlksel

2024.04.05 03:06:42  35.6022   26.1145        7.0      -.-  1.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.05 02:40:32  41.5527   36.4562        2.5      -.-  2.2  -.-   TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)                İlksel

2024.04.05 02:37:28  38.4188   37.2470       11.4      -.-  1.2  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.05 01:48:00  38.0720   36.5775        1.2      -.-  2.0  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.05 01:31:18  35.0422   25.0077        5.8      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.05 00:15:51  38.8173   37.5002        2.1      -.-  1.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

 AFAD 5 Nisan son depremler listesi

Tarih(TS)             Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer         

2024-04-05 16:07:07       38.16861              38.58556              7.01       ML         2.4          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-05 15:57:19       36.88306              36.65528              7.0          ML         1.5          İslahiye (Gaziantep)      

2024-04-05 15:46:51       36.90806              36.53     10.42     ML         2.3          İslahiye (Gaziantep)      

2024-04-05 15:18:22       38.99111              27.18667              6.97       ML         1.2          Bergama (İzmir)              

2024-04-05 15:14:21       34.64111              34.02111              47.55     ML         2.7          Akdeniz

2024-04-05 14:59:06       38.29056              38.81889              6.58       ML         2.3          Pütürge (Malatya)         

2024-04-05 14:26:49       38.23361              38.62389              16.82     ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-04-05 14:25:37       38.27556              38.25028              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-05 14:16:36       38.34528              37.48056              7.0          ML         2.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-05 13:48:21       37.17694              38.38     7.0          ML         1.1          Bozova (Şanlıurfa)         

2024-04-05 13:24:22       39.55056              34.56972              7.0          ML         1.0          Yerköy (Yozgat)              

2024-04-05 13:22:18       38.13611              38.52944              7.0          ML         1.3          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-05 13:19:20       38.46417              39.35833              7.14       ML         1.3          Hazar Gölü - [03.34 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-04-05 13:18:33       37.29722              27.61     6.98       ML         1.3          Milas (Muğla)   

2024-04-05 13:15:28       37.12667              27.94639              7.02       ML         1.7          Milas (Muğla)   

2024-04-05 13:05:54       37.36083              31.87139              7.0          ML         1.2          Seydişehir (Konya)        

2024-04-05 12:59:12       39.89028              28.83944              7.0          ML         1.6          Orhaneli (Bursa)             

2024-04-05 12:56:59       38.25917              38.305   7.0          ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-05 12:56:29       39.55694              29.86     8.41       ML         1.1          Merkez (Kütahya)         

2024-04-05 12:45:03       39.65278              29.46694              7.0          ML         1.4          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-04-05 12:15:36       38.81083              37.28861              6.95       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-04-05 12:13:47       38.19944              37.36278              7.68       ML         3.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-05 12:04:29       36.40861              27.7       7.27       ML         1.9          Ege Denizi - [34.49 km] Datça (Muğla)  

2024-04-05 12:01:41       37.855   27.62333              6.36       ML         2.5          Germencik (Aydın)        

2024-04-05 11:58:00       38.10972              33.03361              7.0          ML         1.1          Karatay (Konya)              

2024-04-05 11:42:06       39.18694              34.13917              7.0          ML         0.8          Merkez (Kırşehir)           

2024-04-05 11:18:52       38.23472              35.58528              7.0          ML         1.2          Develi (Kayseri)              

2024-04-05 10:56:32       38.23833              37.39083              7.05       ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-05 10:54:05       36.73806              38.52778              7.31       ML         1.4          Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [13.35 km] Akçakale (Şanlıurfa)      

2024-04-05 10:46:23       38.08444              36.58944              11.88     ML         3.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-05 10:16:31       38.83417              37.44278              7.0          ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-04-05 10:09:32       38.1875                38.42528              12.86     ML         2.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-05 09:50:04       38.20778              38.10389              6.99       ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-05 09:28:46       40.81611              42.97583              7.02       ML         1.8          Susuz (Kars)      

2024-04-05 09:13:11       38.83611              37.42306              7.0          ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-04-05 08:12:50       37.19139              36.93861              6.96       ML         1.8          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-04-05 08:00:55       36.19306              31.18972              33.37     ML         1.8          Akdeniz - [67.16 km] Manavgat (Antalya)               

2024-04-05 07:16:22       38.0375                35.20556              6.94       ML         1.9          Merkez (Niğde)              

2024-04-05 07:03:48       38.05778              37.27389              6.7          ML         1.6          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-05 06:50:53       38.22556              37.30306              7.03       ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-05 06:15:51       37.87306              29.09556              6.97       ML         0.9          Merkezefendi (Denizli)               

2024-04-05 06:06:02       39.57056              26.04972              8.44       ML         1.7          Ege Denizi - [07.25 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-04-05 05:47:44       37.98417              36.27333              7.44       ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-05 05:45:59       38.10333              37.23528              7.05       ML         1.2          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-04-05 05:43:14       39.56583              26.04194              6.81       ML         1.9          Ege Denizi - [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-04-05 05:33:31       36.78972              37.90472              6.87       ML         1.7          Cerablus, Halep (Suriye) - [01.86 km] Karkamış (Gaziantep)   

2024-04-05 04:46:08       38.82472              37.44194              6.99       ML         2.4          Gürün (Sivas)   

2024-04-05 04:37:21       39.55611              26.03528              6.96       ML         2.6          Ege Denizi - [07.66 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-04-05 04:28:12       39.55639              26.05028              6.06       ML         2.3          Ege Denizi - [06.46 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-04-05 04:23:52       38.07583              38.38222              6.66       ML         2.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-05 04:20:34       37.90806              26.94417              6.94       ML         2.2          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.32 km] Menderes (İzmir)          

2024-04-05 04:04:53       38.81056              37.45611              7.0          ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-04-05 04:00:48       36.40389              27.705   7.2          ML         1.6          Ege Denizi - [35.14 km] Datça (Muğla)  

2024-04-05 03:32:40       38.44056              40.37306              14.01     ML         1.8          Hani (Diyarbakır)            

2024-04-05 03:24:08       37.27167              43.31083              13.1       ML         2.4          Amedi, Duhok (Irak) - [06.63 km] Uludere (Şırnak)               

2024-04-05 03:07:28       37.44278              30.98444              6.97       ML         1.3          Sütçüler (Isparta)           

2024-04-05 02:40:35       41.48611              36.38806              9.66       ML         1.9          Karadeniz - Samsun Körfezi - [18.82 km] Atakum (Samsun)          

2024-04-05 00:15:52       38.80889              37.44333              7.01       ML         2.1          Gürün (Sivas)