Engelli hükümlüler, 3-7 Aralık tarihleri arasında açık görüş yapabilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç engelli hükümlü ve tutukluların 3-7 Aralık tarihleri arasında açık görüş yapabileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

