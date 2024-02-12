Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları başladı! EKPSS sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvurusu ile ilgili duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda:

"2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

2024 EKPSS ve kura başvuru kılavuzu

2024 EKPSS ne zaman yapılacak?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

EKPSS başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması 2024-EKPSS/Kura’ya başvuru için yeterli değildir. Sınav/kura başvuru ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. EKPSS sınav ücreti bu yıl 370 TL olarak belirlendi.