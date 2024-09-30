Erbakan'dan Gülpınar açıklaması: Duyumlar alıyoruz, bu kendisi açısından olumlu olmaz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Halk TV yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

"Kendisinin bir büyükelçilik veya bir bakanlıkla ilgili düşüncesinin olduğu duyumlarını alıyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiktan sonra Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kasım Gülpınar'a ilişkin değişik duyumlar aldıklarını söyleyen Erbakan, "Tutarsız bir yaklaşım ve dengeli olmayan bir tavır olarak görüyorum. 3-4 ayda böyle bir dönüşüm yaşanması mantıklı değil. Kendisinin bir büyükelçilik veya bir bakanlıkla ilgili düşüncesinin olduğu duyumlarını alıyoruz. Doğruluğunu tam bilemiyorum. Böyle olursa Belediye Başkanlığını da bırakacak ki, büyükelçi veya bakan olsun. Bu kendisi açısından olumlu olmaz" dedi.

"Belediye başkanlarımız siyasi şantaja maruz bırakıldı" diyen Erbakan "Kamu kurumlarıyla, bakanlıkla, DSİ'yle işleri olduğunda sürüncemede bırakıyorlar. Hatta sözlü olarak 'sen de buraya gelirsen rahat edersin. AK parti'ye gelirsen işler daha kolay olur' gibi bir takım teklifler oluyor" ifadelerini kullandı.

"Olası bir birleşmenin Yeniden Refah partisi çatısı altında olması gerekir"

Birleşme tartışmalarına ilişkin Erbakan "Meclis'te bir grup kurulacaksa, bu grup Yeniden Refah Partisi çatısı altında olmalıdır. - Yüzde 7 seviyesine geldi. 3 milyona yakın oy desteğiyle seçimlerden çıktık. Türkiye'nin 3 büyük partisi olduk. Olası bir birleşmenin Yeniden Refah partisi çatısı altında olması gerekir." şeklinde konuştu.

"2026'da aday olmayı düşünürüm"

Adaylık ile ilgili Erbakan "Büyüyoruz diyoruz, Türkiye'nin en hızlı büyülen partiyiz diyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak çıkmamız gerek. 2026'da aday olmayı düşünürüm. Halkımız bunu istiyor." dedi.