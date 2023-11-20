Erdoğan, 7 Aralık'ta Yunanistan'a gidecek

Yunan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşincisinin, iki taraf arasında varılan mutabakat uyarınca 7 Aralık 2023'te Atina'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Berlin ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "Yapacağımız işbirliği konferansıyla her şeyi konuşacağız. Temenni ederim ki aynen dediği gibi olur ve Yunanistan'la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Biz düşmanları azaltalım, dostları çoğaltalım istiyoruz, inşallah bu adımı atarız. Bölgenin iki önemli ve komşu ülkesi olarak çıkarlarımızın aynı doğrultuda olması gayet normal. Bazı konulardaki görüş ayrılıklarımızı, diyalogu önceleyerek çözüme kavuşturabiliriz. Bölge ülkeleri olarak meseleye rant ve pazar mantığıyla yaklaşan üçüncü ülkeleri sürecin dışında tutarsak, çözemeyeceğimiz bir sorunumuz yok" diye de eklemişti.