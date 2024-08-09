Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuştu: Arda Güler'i örnek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programına katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz."

"Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir."

"Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz."

Törendeki konuşmasında futbol akademisinin Başakşehir altyapısına yeni soluk kazandıracağını düşündüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kendi alanında eşine az rastlanır başarılara imza attı. Kulübümüm vefakar taraftarı, yıldız futbolcular, hedef kilitlenmiş yönetim kadrosuyla adını Türk futbolunun devleri arasına yazdırdı" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in 2019-2020 sezonunda lig şampiyonu olduğunu hatırlatan Erdoğan, "2019-2020 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğuyla Başakşehir, bu ünvana ulaşan altıncı takımımız oldu. Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra iki kez Türkiye Kupası finali oynayan kulübümüz, 10 sezonun 8'inde Avrupa kupalarına katılarak ülkemizi uluslararası turnuvalarda da başarıyla temsil etti. Kısa sürede taraftarlarının desteğini hak ettiğini gösteren Başakşehir Futbol Kulübümüzü, yönetimini, teknik kadroyu ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyor, Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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