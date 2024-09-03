Rusya duyurdu: Erdoğan BRICS zirvesine katılacak

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını açıkladı. Bu açıklama, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu yaptığı iddialarının ortaya atıldığı bir dönemde geldi. Kremlin, Türkiye'nin BRICS'e ilgi gösterdiğini belirtti ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne katılacağını duyurdu.

Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 16. zirveye ilişkin Rus basınına açıklamalarda bulunan Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde 10'uncusu düzenlenen BRICS Zirvesi’ne ''davetli lider'' statüsünde katılmıştı.

Türkiye'nin üyelik başvurusu yaptığı iddiası

ABD merkezli Bloomberg'in iddiasına göre, Türkiye birkaç ay önce BRICS'e üyelik başvurusu yaptı. Bu iddia, kısa süre içinde Rus medyasında da yer buldu ve BRICS’in X platformundaki resmi hesabında, Türkiye'nin örgüte resmi başvuru yaptığına dair bir paylaşım yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye’nin BRICS'e katılma niyetine ilişkin soruları yanıtlarken, “'Evet, gerçekten de Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor, bunu uzun zamandır duyurdular'' ifadeleri ile yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı ise henüz Türkiye'nin BRICS'e başvurduğu iddialarına ilişkin bir açıklama yapmadı.

BRICS üyeleri kimler?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, ve Güney Afrika'nın 2009 yılında oluşturduğu BRICS, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir uluslararası işbirliği platformu. Rusya'nın girişimleriyle kurulan BRICS'in Batılı ülkelerin hegemonyasına karşı alternatif bir platform olarak kurulduğu değerlendirmesi yapılıyor.