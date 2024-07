Erdoğan Esad'la Moskova'da mı görüşecek? Kremlin'den açıklama geldi

Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'da bir araya geleceği yönündeki habere ilişkin açıklamasında söz konusu haberleri yalanlamadı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Sabah gazetesinde çıkan bu haberle ilgili soru üzerine "Çeşitli düzeylerdeki Türk ve Suriyeli temsilciler arasında belli temaslar kurulmasının kolaylaştırılması konusu gerçekten gündemde" yanıtını verdi.

Peskov, "Elbette bölgede önemli rol oynayan bir ülke olan Rusya dâhil birçok ülke iki ülkenin ilişki kurmasına yardımcı olmak istiyor. Bu tüm bölge için önemli" diye ekledi.

Ankara yalanlamıştı

Türk diplomatik kaynaklar, Sabah gazetesinin iddiasının ardından Erdoğan'ın Esad'la Moskova'da görüşeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Esad, geçen hafta yaptığı açıklamada Erdoğan ile ancak iki ülkenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarından çekilmesi gibi "temel" konulara odaklanması hâlinde görüşebileceğini söylemişti.

Türkiye, 2011 yılında Şam ile ilişkilerini kesmişti.

Erdoğan'dan görüşme adımı

Daha önce Esad ile kesinlikle görüşmeyeceğini dile getiren Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden kurabilmek amacıyla Suriye lideriyle görüşebileceğini belirtmişti.

Erdoğan, Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için bir adım attığı anda karşılık vereceklerini belirterek, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esed ile ailece görüşüyorduk" demişti.

Erdoğan Esad'a her an davet yapılabileceğini belirterek, "Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

