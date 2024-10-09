Erdoğan ile muhabir arasında gülümseten diyalog: Rüya ne diyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Rüya ne diyorsun?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasının ardından, gazeteci Hilal Köylü Erdoğan'a şu soruyu sordu: Her türlü iş birliğine açığız dediniz ama DEM Partililer somut adım yok diyorlar. Somut adım olacak mı? Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi?

Erdoğan, bu soruyu daha önce ojelerine şaşırdığı muhabir Rüya Akkuş'a dönüp, "Rüya ne diyorsun?" dedi. Akkuş da "Somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Cevabı verdi" dedi.