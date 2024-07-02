Erdoğan imzaladı, vali yardımcısı ve kaymakam atamaları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki görevden alma ve atamaların ek kararında kaymakam atamaları da yapıldı.

Kaymakam atamaları Resmi Gazete'de Erdoğan imzasıyla yayımlandı. Açıklamada "Ek listede yer alan kişiler belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 10'u İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 292'si ise Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatında olmak üzere 302 Mülki İdare Amirinin görev yeri değiştirildi.

179 kaymakam, 107 vali yardımcısının görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/187 sayılı karara göre, Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na, Dulkadir Kaymakamı Fatih Çelikkaya Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığına, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na ve Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen İller İdaresi Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ayrıca karara göre 179 Kaymakam, 107 Vali Yardımcısı ve 7 hukuk müşavirinin görev yeri değiştirildi.