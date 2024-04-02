Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi: Ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı var

ANKARA( EKONOMİ)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 10 ay önce AK Parti’ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesinin oy kaybına neden olduğunu belirterek, milletin sandığa küsmesinde enflasyon ve hayat pahalılığını etkili olduğunu söyledi.

AK Parti’nin seçim sonuçlarının ele alındığı 4 saat süren MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin verdiği mesajın çok net olduğunu, 31 Mart seçiminde bariz bir oy kaybı yaşandığını, AK Parti olarak 21 yıldır kendilerini destekleyen seçmeni bu kez sandığa götüremedikleri söyledi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı yaptığı değerlendirmede hayat pahalılığı, Covid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı süreçleri ile başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçlarının 31 Mart’ta derinden hissedildiğini, önleyici tedbirlerin yeterli olamadığını, tüm illerde serzenişlerini dinlediği emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin refah kaybına uğradığını, süreç içinde emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmalarının da istenilen noktaya ulaşmadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, MYK toplantısında Erdoğan vatandaşlardan gelen şikayetleri de gündeme getirerek, parti yönetimi, il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmanın ve onunla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin bağrından çıkan AK Parti’nin vatandaşla arasına duvar öremeyeceğini, bunun en büyük düşman olduğunu, hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumlarda bulunanların hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını net bir dille ifade etti.

Parti kaynaklarına göre toplantıda özeleştiri yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır AK Parti’nin arkasında duran milletin bu kez kendilerini neden ikinci parti yaptığının çok iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunduğunu da dile getirerek, acizler ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçunun millete atılamayacağını, AK Parti’nin hatayı millette aramak gibi bir geleneğinin asla olmadığını ve olamayacağını belirttiği öğrenildi.

“Hiç kimse sorumluluktan kaçamaz”

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı toplantıda, kendisi dahil AK Parti yönetiminde yer alan kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını, oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemeyeceğini, bunun kolaycılık olacağını ve nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu belirtti.

Milletin verdiği mesaj net

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin verdiği mesajın çok net olduğuna dikkat çekerken, AK Parti’nin güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdikleri partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için hatalarını görüp kendini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın 22 yıllık zorlu mücadelenin heder edilmesine izin verilemeyeceğini söylediği de öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi: Milletin verdiği mesaj gayet net

Seçim sonrası ilk kez toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Oy oranlarının gerilediğine dikkat çeken Erdoğan'ın, bunun temel sebebinin AK Parti’ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğuna işaret ettiği öğrenildi. Milletin verdiği mesajın gayet net olduğunu ifade eden Erdoğan'ın, güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdikleri partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AK Parti'nin hatalarını görüp kendini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda olduğunu belirttiği öğrenildi.