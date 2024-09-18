  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan'dan Lübnan'a taziye telefonu
Takip Et

Erdoğan'dan Lübnan'a taziye telefonu

Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini iletti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan'dan Lübnan'a taziye telefonu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

 

Bakan Uraloğlu'dan çağrı cihazı açıklaması: Türkiye'de risk yokBakan Uraloğlu'dan çağrı cihazı açıklaması: Türkiye'de risk yokGündem
Çağrı cihazları patladı, 9 kişi öldü, 2800 kişi yaralandı: Şirket, üretici firmanın adını açıkladıÇağrı cihazları patladı, 9 kişi öldü, 2800 kişi yaralandı: Şirket, üretici firmanın adını açıkladıDünya

 

Gündem
MHP, siyasette yeni döneme hazırlanıyor! Masada neler var?
MHP, siyasette yeni döneme hazırlanıyor! Masada neler var?
Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: yaralılar var
Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: yaralılar var
Narin Güran cinayetinde Meta, silinen konuşmaları gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Narin Güran cinayetinde Meta, silinen konuşmaları gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Ordu'da şüpheli paket paniği! Polisler harekete geçti
Ordu'da şüpheli paket paniği! Polisler harekete geçti
MSB duyurdu! Sınır ötesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Sınır ötesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Şimşek'ten kayıt dışına taviz yok mesajı: Maliye, 3 milyar liralık sahte faturanın peşine düştü
Maliye, 3 milyar liralık sahte faturanın peşine düştü