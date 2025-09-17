  1. Ekonomim
  3. Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı idamlarının 64. yılında rahmetle andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin yıldönümünde Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için bir anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, idamlarının 64. yıldönümünde yayımladığı mesajla andı. Erdoğan, paylaşımını X hesabından bir fotoğrafla birlikte yaptı ve üç isme rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilişlerinin 64’üncü yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

