Erdoğan: Teröristler ya silahlarını gömecek ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Ferdi Tayfur'un ölümü

Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ferdi Tayfur'un ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum.

31 Mart seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Samsun her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. 31 Mart'ta işi yine ehline verdiniz. Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Aşkla çalışacağız.

Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok

Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir vaktimiz yok. Muhalefetin sahte gündemi sizi yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ideal ve hedef farkı var. AK sevda için yollarda mıyız? Biz millete hizmet ettikçe büyüyen güçlenen bir partiyiz. Biz Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu bizi aşkla koşacağız. Her gün yeni bir insana ulaşacak, şehrimiz için yeni bir iş ortaya koyacağız. Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan mücadele azimlerini en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum.

Türkiye genelinde kongrelerimizi barış, kardeşlik ikliminde gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak kongrelerimizde hırsa dava arkadaşlığımızın önüne geçmiyor. Helalleşerek, kucaklaşarak kardeşliğimizi perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz. Karşımdaki bu güzel ve samimi tablo için her birinizi tebrik ediyorum.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz

Meyve veren ağacı taşlayan maalesef çok olur. Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak için gayret edebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için çamur atabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Aramızdaki uyumu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin iftiralarına asla aldırmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz, bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz.

Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler

Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız. Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların, bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Terör belasından ülkemizi en kısa süresinde kurtaracağız. Kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Terörün dönemi artık sona ermiştir.