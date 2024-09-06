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Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: İsrail, hukuk önünde hesap vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından öldürülen Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: İsrail, hukuk önünde hesap vermeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesi hakkında bir açıklama yayınladı. 

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."

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