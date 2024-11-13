Erdoğan'dan yüksek fiyatlı belediye konserlerine tepki: Hesabını kanun önünde sorarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerle bir araya gelerek kritik açıklamalarda bulundu.

"Ben konser belediyeciliği yapmadım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bazı belediyelerin yüksek bütçeli konser etkinliklerine yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Ben belediye başkanlığı da yaptım ama konser belediyeciliği yapmadım” diyerek, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yerel yönetimlerin hizmet odaklı olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, konserlere yapılan harcamaların yerel yönetimlerin asli hizmetlerini aksattığını belirterek, “Belediyeler altyapı ve üstyapıyı güçlendirmekle, şehirlerini kalkındırmakla yükümlüdür; ancak mevcut durumda bu şehirlerde çöp, çukur ve çamur sorunları tekrar yaşanıyor” dedi.

"Hizmetten anladıkları şey eğlence düzenlemek"

Cumhurbaşkanı, belediyelerin asli görevinin eğlence organizasyonlarından ziyade halkın temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sağlamak olduğunun altını çizdi. “Millet, bu başkanlara şehirlerine hizmet etsinler diye oy verdi, ama anlaşılan o ki hizmetten anladıkları şey eğlence düzenlemekten ibaret” diyen Erdoğan, belediyeler tarafından yapılan harcamaların hesap verebilir şekilde olması gerektiğini vurguladı. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız." dedi