Çin’den konut piyasasına destek

Çin, konut piyasası desteklemek ve büyütmek için emlak vergisi oranını düşürdü.

Çin Maliye Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, ev satın alma maliyetlerini düşürecek bir hamle olarak, birinci ve ikinci konutlar için tapu vergisinin ülke çapında %1'e kadar düşürüleceğini söyledi.

Maliye bakanlığına göre, arazi katma değer vergisi için asgari ön ödeme oranı da 50 baz puan düşürülecek.

Duyurular, Maliye Bakanı Lan Fo'an'ın geçen hafta bir basın toplantısında, yetkililerin bir dizi parasal, mali ve emlak gevşetme önlemini içeren daha geniş bir teşvik paketinin bir parçası olarak konut piyasasını desteklemek için vergi teşvikleri sunmayı düşündüklerinin sinyalini vermesinin ardından geldi.