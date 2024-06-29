Erdoğan’ın kabinede geniş çaplı revizyon yapacağı iddiası: Hangi bakanlar değişecek? İşte flaş iddia

Kulislerde konuşulan iddiaya göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da aralarında olduğu bakanların da değişeceği, kararların bir bölümünün haftasonu Resmî Gazete’de yayımlanacağı öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti kaynaklarının iddialar karşısında henüz açıklama yapmadı.

T24'de yer alan habere göre 31 Mart yerel seçiminin ardından gündeme gelen kabine değişikliği konusunda Erdoğan’ın düğmeye bastığı, aşama aşama bazı bakanları değiştireceği öne sürülüyor.

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre Erdoğan, özellikle partililer ve vekiller tarafından da eleştirilen bazı bakanları değiştirecek. İlk olarak AK Parti’nin Kızılcahamam kampında vekiller tarafından ağır biçimde eleştirilen Sağlık Bakanı Koca’nın görevden 'affını istediği' iddiası ortaya atıldı. Değişikliğin son Resmi Gazete’de yer alacağı öne sürüldü ancak bugünkü Resmi Gazete’de konuyla ilgili herhangi bir kararname yayımlanmadı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri konuştu: Bakan Koca eşyalarını topladı mı?

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Bakan Koca'nın eşyalarını topladığı iddiasına yanıt verdi:

"Bakan Bey, aylardır mutad olduğu üzere bu cuma günü de Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS) programı için İstanbul'daydı. 'Eşyalarını topladığı' iddiası doğru değil. Sayın Bakan da herhangi bir açıklama yapmadı. Bakan Bey'in perşembe günü görüştüğü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kararı var ise onu bilmiyoruz."

Geniş çaplı revizyon iddiası

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kişisel eşyalarını toplayarak istifasını sunduğunu, farklı bakanların da değişeceğini öne sürdü

Aydemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır siyaseti ve AK Parti’yi yakından izlemiş; 14 yıl Başbakanlık muhabirliği yapmış bir gazeteci olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, peyder pey her alanda çok kapsamlı değişiklikler yapacak. Başka çare yok; makinenin dişlileri birbirine sürtüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AK Parti’nin Kızılcahamam kampında çok yüklenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi ve Bakan Koca, istifasını sundu. Süreç böyle… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler görevine devam edecek. Gitmeyecek ve yeri en sağlam olan bakanları açıklıyorum: Mehmet Şimşek, Ali Yerlikaya, Hakan Fidan, Yılmaz Tunç…"

Milli Eğitim Bakanı da değişecek iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da değişeceği iddiaları yer aldı.

Bazı hesaplardan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da değişeceği iddiaları dillendirildi ancak AK Parti’ye yakın hesaplarda Yerlikaya’nın değiştirilmesinin düşünülmediği vurgulandı.

Hafta sonu Resmi Gazete'de yayınlanacağı öne sürüldü

Erdoğan’ın, Sağlık Bakanı Koca’nın da aralarında olduğu bakanları aşama aşama değiştireceği, bu hafta sonu bu konuda bazı adımların atılabileceği de öne sürüldü. Hafta sonu Resmi Gazete’de kararnamelerin yayımlanmasının sürpriz olmayacağı iddia edildi.,