Erdoğan'ın sözlerinin ardından kulisler hareketlendi: İşte değişeceği iddia edilen 4 bakan

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine'de değişiklik sinyalinin ardından kulislerde konuşulan isimleri yazdı.

Babacan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti kulislerinde sık sık şikayet konusu olan ve değişeceği gündeme gelen dört bakan var. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in hem milletvekillerinden hem de vatandaşlardan tepki aldığı dile getiriliyor. Bu dörtlü ekibe zaman zaman Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılsa da bu isimlere haksızlık edildiğini söyleyenler de az değil.

Yerlerine kim gelecek?

Bu bakanların gideceğini iddia edenlerin, yerine kimlerin geleceğiyle ilgili hiçbir fikri yok. Bazı bakan yardımcılarıyla Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çeken bazı üst düzey bürokratların bu amaçla değerlendirileceği belirtiliyor.

Genel Merkez'de değişim beklentisi

Genel merkezin durumu ise daha ilginç. Yerel seçimlerden sonra hemen değiştirileceği sanılan parti yönetiminde kabineden daha köklü değişiklik bekleniyor. 18 kişilik kadronun en az 10’una veda edileceği iddialar arasında.

En çok bazı popüler isimlerin durumu merak ediliyor. Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı, Nihat Zeybekci gibi isimlerin geleceği konuşuluyor. Bu isimlerden partiye veda edecek olanlarının Cumhurbaşkanlığı'nda değerlendirilebileceği öne sürülüyor."