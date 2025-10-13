Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? Netanyahu'nun geleceğini duyunca 'Geri dönün' demiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine gitti.

Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı. Erdoğan 'Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi'nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne gitti, burada Mısır Devlet Başkanı Sisi tarafından kapıda karşılandı.

Erdoğan'ın uçağı neden pisti pas geçti?

Ancak Erdoğan'ın uçağının Kızıldeniz'de beklemesi kulisleri hareketlendirdi. Çünkü o anlarda Mısır'da düzenlenecek Gazze zirvesine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılacağı haberleri gündeme düştü. Uçağın havada beklediği dakikalarda İsrail, Netanyahu'nun Mısır'a gitmeyeceğini duyurdu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de bir paylaşım yaparak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. one minute vakası... Netanyahu'nun geleceğini duyan Erdoğan, havada 'Geri dönün' talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

Atik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Neteyahu'nun Mısır'daki zirveye katılacağı haberine anında tepki gösterdi. Uçak inişe hazırlanırken Erdoğan, havada 'geri dönün' talimatı verdi ve uçak Şarm el Şeyh havalimanını pas geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Kızıldeniz üzerinde tur atarken aynı anlarda Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı bilgisi geldi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı geri döndü Şarm el Şeyh havalimanına iniş yaptı."