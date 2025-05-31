Erişim engeli getirilmişti! X'ten Ekrem İmamoğlu hamlesi

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı erişime engellenmişti.

İmamoğlu’nun paylaşımları, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından yapılıyordu.

Sayın Ekrem Imamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım. Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak. — Av. Dr. Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) May 30, 2025

AYM'ye Ekrem İmamoğlu başvurusu

Sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) Türkiye’deki serbest avukatı Gönenç Gürkaynak, İmamoğlu’nun hesabına getirilen erişim engeli konusunda yeni bir adım attıklarını ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açtıklarını duyurdu.

Gürkaynak, “Sayın Ekrem Imamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım. Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak." dedi.