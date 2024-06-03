Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı
Tutlu-Oltu Erzurum
03.06.2024,
17:02:50 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2024
TUTLU-OLTU (ERZURUM) https://t.co/y1XmhzW9Ek
03.06.2024, 17:02:50 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli