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Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı

Tutlu-Oltu Erzurum

03.06.2024,

17:02:50 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km