Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sorgusu başladı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Özer'in evi ve Esenyurt Belediyesi'nde arama yapıldığı belirtildi. Bunun yanısıra Özer'in sorgusunun başladığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Ahmet Özer kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960 yılında Van’da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünden mezun oldu; sosyoloji bölümünde de yan dal yaptı.

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde “GAP’ın Sosyoekonomik ve Politik Boyutları” çalışması ile doktor unvanını aldı; yüksek lisans ve doktora tezleri kitap olarak yayınlandı.

1980’li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa’da bulunan GAP Projesi’nde uzman sosyolog olarak çalıştı. Sonraki yıllarda çok sayıda üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı, idari görevlerde de yer aldı.

Dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor. 2024 yılında Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.