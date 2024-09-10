  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski Kayseri OSB Başkanı ve 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
Takip Et

Eski Kayseri OSB Başkanı ve 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılanmalarına devam edildi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski Kayseri OSB Başkanı ve 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
Takip Et

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, 2 tanık dinlendi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay görevinden uzaklaştırmıştı.

Duruşma savcısı, önceki celselerde açıkladığı mütalaasında, sanıklar Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

BMW 1,5 milyon aracını geri çağıracakBMW 1,5 milyon aracını geri çağıracakOtomotiv

 

Amasya Şeker Fabrikası pancar alımına başladıAmasya Şeker Fabrikası pancar alımına başladıEkonomi

 

Gündem
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı tutuklandı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı tutuklandı
Narin Güran'ın annesi ve akrabaları hakkında yeni gelişme! Amca ve itirafçı yüzleştirildi: Babanın evinden ne çıktı?
Narin'in annesi ve akrabaları hakkında yeni gelişme!
İzmir'den acı haber: Malatyalı Uzman Çavuş şehit oldu
İzmir'den acı haber: Malatyalı Uzman Çavuş şehit oldu
Narin Güran'ın mezarı yanında üç isimsiz mezar daha ortaya çıktı! "Bir kadın yanımıza yaklaştı, çekinerek anlattı"
Narin'in mezarı yanında üç isimsiz mezar daha ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gündemimizde millete verdiğimiz sözleri tutmak var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gündemimizde millete verdiğimiz sözleri tutmak var
Emniyet kararıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri durduruldu
Emniyet kararıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri durduruldu