Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, bu sabah saatlerinde İstanbul’da, bir süredir KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Eymür’ün, geçtiğmiz hafta; solunum yetemezliği şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakımdaki tedavisi kapsamında entübe edildiği belirtilmişti.

Mehmet Eymür kimdir?

MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı olan Eymür, 1943′te İstanbul’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'nu bitirdi. Ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'na girdi.

MİT’te Hiram Abas‘la birlikte Ziverbey’de Faik Türün’ün emrinde çalıştı. Kızıldere ve Ulaş Bardakçı’nın öldürüldüğü operasyonlara katıldı.

1975′te Ankara MİT Bölge Dairesi Başkanlığı Takip Şube Müdürlüğü de yapan Eymür, 1980′de Bulgaristan’a gittikten sonra 1982′de Kenan Evren’in damadı Erkan Gürvit tarafından Köşk’e çağırıldı. ASALA’ya karşı eylemlerde görevlendirildi.

Türkiye’ye döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Daha sonra Ankara’da Kontrespiyonaj Dairesi içinde kurulan Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne tayin edildi.

Başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra 1984′te Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınan izinle Babalar Operasyonu’nu başlattı.

Silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları ve uluslararası operasyonlardaki rolü ile bilinen Eymür, 1988'de eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ı hedef alan bir MİT raporu hazırladıktan sonra kurumdan ayrıldı.

Mehmet Eymür, kısa bir süre sonra MİT'e geri döndü ve 1995'te Kontrterör Daire Başkanı olarak görev yaptı.