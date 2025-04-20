  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü, onu vuran oğlu tutuklandı
Takip Et

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü, onu vuran oğlu tutuklandı

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, 28 yaşındaki oğlu C.Işıklar tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan C.Işıklar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Işıklar, Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü, onu vuran oğlu tutuklandı
Takip Et

İzmir'in Foça ilçesinde Eski TBMM Başkanvekili ve milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi 55 yaşındaki Gülay Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince çiftin oğulları 28 yaşındaki C. Işıklar gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

C. Işıklar,  sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Işıklar, Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

Üç partide görev almıştı

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı.

1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

Bülent Arınç'tan "diploma" çıkışı: Kumpas kurulduğunu düşünenler haksız sayılmazBülent Arınç'tan "diploma" çıkışı: Kumpas kurulduğunu düşünenler haksız sayılmazGündem
Bakan Işıkhan: İstihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruzBakan Işıkhan: İstihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruzEkonomi
Gündem
Bakanlık çalışmalara başladı: Çanakkale’de 100 bin fidanlık ‘Enerji’ ormanı
Bakanlık çalışmalara başladı: Çanakkale’de 100 bin fidanlık ‘Enerji’ ormanı
Meclis kürsüsünde çekiçle telefonunu kırarak "sansür yasasını" protesto eden dönemin CHP milletvekili tazminat ödeyecek
Meclis kürsüsünde çekiçle telefonunu kırarak "sansür yasasını" protesto eski vekil tazminat ödeyecek
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri süresi uzatıldı
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri süresi uzatıldı
Marmaris'te zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Marmaris'te zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Paskalya Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Paskalya Bayramı mesajı
DEM Parti binasına saldırı gerçekleşti!
DEM Parti binasına saldırı gerçekleşti!