  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski ve yeni hali paylaşıldı: Belediyenin yeni tabelasında T.C. ayrıntısı
Takip Et

Eski ve yeni hali paylaşıldı: Belediyenin yeni tabelasında T.C. ayrıntısı

Tokat Belediyesi hizmet binasının giriş tabelası değiştirilerek "T.C." ibaresi eklendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski ve yeni hali paylaşıldı: Belediyenin yeni tabelasında T.C. ayrıntısı
Takip Et

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 54.86 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat Belediye Başkanı seçilerek görevine başladı.

"Değişim" sloganıyla hareket eden Yazıcıoğlu, başkanlık görevine başladıktan sonra belediye binası girişinde bulunan tabelayı değiştirdi.

'Tokat Belediye Başkanlığı' yazılı olan tabela indirilerek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılması olan T.C. ibareli Tokat Belediye Başkanlığı yazısının olduğu tabela asıldı.

 

TSE, dondurmanın kalite standardını güncelledi: Meyve oranı yeniden düzenlendiTSE, dondurmanın kalite standardını güncelledi: Meyve oranı yeniden düzenlendiEkonomi

 

 

Gündem
TMO'ya fiyat tepkisi: İki kilo yulaf bir bardak çay etmiyor
TMO'ya fiyat tepkisi: İki kilo yulaf bir bardak çay etmiyor
Fabrika işçileri buldu! Tekirdağ'da korkunç olay: Kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Fabrika işçileri buldu! Tekirdağ'da korkunç olay: Kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı
Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı
TESK/Palandöken: Taksimetre ayarlama ücreti çözüme kavuşturmalı
TESK/Palandöken: Taksimetre ayarlama ücreti çözüme kavuşturmalı
Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 13 Ağustos'ta başlıyor
Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 13 Ağustos'ta başlıyor
Balyoz mağduru komutan, sınır ötesi operasyonların başına getirildi
Balyoz mağduru komutan, sınır ötesi operasyonların başına getirildi