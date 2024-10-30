Eskişehir için sonic patlama uyarısı! Ses üstü uçuşlar gerçekleştirilecek
Eskişehir Valiliğince 31 Ekim Perşembe günü 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından belirli saatler arasında yapılacak ses üstü uçuşlardan dolayı sonic patlama sesi duyulabileceği duyuruldu.
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Eskişehir Valiliğince, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 31 Ekim Perşembe günü 09.00-12.30, 14.00-17.00 saatleri arasında ses üstü uçuşu icra edileceği ve buna bağlı olarak sonic patlama sesi duyulabileceği duyuruldu.
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