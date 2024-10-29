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TUSAŞ’ın milli helikopteri GÖKBEY Jandarma envanterine katılıyor

TUSAŞ tarafından geliştirilen çok amaçlı milli helikopter T625 GÖKBEY, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine katılıyor. GÖKBEY, Türk güvenlik güçlerinin hafif genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılayacak.

Haber Merkezi
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TUSAŞ’ın milli helikopteri GÖKBEY Jandarma envanterine katılıyor
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) milli helikopteri GÖKBEY, ilk teslimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı’nın envanterine girecek.

Taşıma, arama kurtarma ve ambulans görevlerini icra edecek

Milli helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından nedeniyle taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Zorlu iklim koşulları ve coğrafyalarda kullanılacak

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.

Sertifikasyon süreçleri tamamlandı

Helikopterin askeri versiyonları, askeri sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri de neredeyse tamamlandı.

Üretiminde TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici de görev almıştı

GÖKBEY, ABD yapımı UH-1 helikopterlerinin yerini alacak ve 12 yolcu kapasitesi, 306 km/sa azami hız ve 5+ saat havada kalış süresi ile dikkat çekiyor. GÖKBEY’in üretiminde, geçtiğimiz günlerde terör saldırısında hayatını kaybeden mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin de görev alması, helikopterin önemini artırıyor.

Süreç 2013 yılında başladı

GÖKBEY’in süreci 2013 yılında başlamıştı. Önce Savunma Sanayi müşteşarlığı ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı.

İlk test uçuşu 2023’te yapılmıştı

Yerli imkânlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY ilk uçuşunu 6 Eylül 2018’de başarıyla gerçekleştirdi. 19 Nisan 2023 tarihinde T625 GÖKBEY helikopteri P1 Prototipi TEI tarafından millî imkânlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motorları ile ilk test uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

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