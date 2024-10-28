Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi" dedi.

Görgün "SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek" ifadesini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı şu şekilde:

"SİPER'in ardı Vatan! Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak.

SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun."

SİPER'in ardı Vatan!🇹🇷

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Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi.

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Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak.

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SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir… pic.twitter.com/yKm5ZaLfKA — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) October 28, 2024

SİPER Ürün-1 sisteminin teknik özellikleri ne?

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi; hava soluyan hedeflere, seyir füzelerine, havadan karaya mühimmatlara ve insansız Hava Araçlarına karşı etkin olarak tasarlandı.

Teknik özellikleri şu şekilde:

• Sistem Azami Önleme Menzili: 150 km

• Önleme İrtifası: 0.1-30 km

• Yanca Kapsama: 360°

• Takip Edilebilecek Hedef Sayısı: 100

• Batarya Seviyesi Angaje Olunabilecek Hedef Sayısı: 10

• Batarya Seviyesi Güdülebilecek Füze Sayısı: 20

Genel Özellikler

• Hava savunma planlama ve koordinasyon

• Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

• Birleştirilmiş Hava resmi üretimi

• Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

• Manuel/Yarı Otomatik/Otomatik Angajman kabiliyeti

• Dost Düşman Tanıma (IFF)

• Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

• Otomatik teşhis yönetimi

• Çoklu-Hedef Çoklu-Radar füzyonu

• Füzeler ile çift yönlü iletişim yeteneği

• Aktif Radar Arayıcı Başlık ile terminal safha güdüm

• RF Hedef algılayıcı

• Yüksek etkili Harp Başlığı

• Telli/Telsiz haberleşme

• Dik/Eğik Atış yeteneği

• Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

• HvBS, Radnet bağlantı yeteneği

• Link 16 taktik data link ve JREAP üzerinden, Türk Hava/Kara/ Deniz Kuvvetleri komuta kontrol unsurları ile koordinasyon içinde çalışma

• Gömülü simülasyon

• Füze Fırlatma Sistemi üzerinde bulunan 6 adet füze ile görev yapabilme

• Katı yakıtlı itki sistemi (ek motorsuz)