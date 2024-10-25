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BAE'li EDGE ile Baykar imzayı attı! İHA'lara güdümlü mühimmat entegrasyonu sağlayacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli savunma teknolojileri şirketi EDGE ile insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın insansız hava sistemlerine silah entegrasyonu için işbirliği anlaşması imzalandı.

Haber Merkezi
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BAE'li EDGE ile Baykar imzayı attı! İHA'lara güdümlü mühimmat entegrasyonu sağlayacak
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli savunma teknolojileri şirketi EDGE, Baykar ile masaya oturdu. Baykar'ın insansız hava sistemlerine silah entegrasyonu için işbirliği anlaşması imzalandı.

EDGE tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2024 savunma ve havacılık fuarında imzalanan anlaşma ile EDGE'in geliştirdiği güdümlü mühimmatın Baykar'ın insansız hava sistemi platformlarına entegrasyonu yapılacak.

 

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