Eskişehir Seçim Sonuçları (2024 Yerel Seçim Sonuçları)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oylar sayılıyor. Eskişehir seçim sonuçları belli oluyor. 21 adayın yarıştığı Eskişehir'de ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları şöyle:

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla Tüm Türkiye'de tamamlandı. 81 ilde oy sayımı sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı.

Eskişehir'de beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Eskişehir'de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.

(CHP) AYŞE ÜNLÜCE % 44,40

(AKP) İDRİS NEBİ HATİPOĞLU % 42,10

(İYİ PARTİ) MELİH AYDIN % 5,60