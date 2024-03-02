Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

Film yapımcısı ve prodüktör Gülengül Arlıel yaşamını yitirdi. Ölüm haberini Kansersiz Yaşam Derneği duyurdu.

Dernek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kansersiz Yaşam Derneği Ailesi’nin Asbaşkanı, fikir lideri, yolumuza ışık tutan kocaman kalpli bir kadın aramızdan ayrıldı.

Biz Kansersiz Yaşam Ailesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Gülengül Arlıel’i kaybetmenin acısı tarifsiz. Kendisini her zaman derneğimize sağladığı çok büyük katkıları, kocaman kalbi, iyiliği ve sevgisi ile hatırlayacağız. Kaybımız büyük olsa da, onun mirası ve sevgisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığı izleri asla unutmayacağız ve derneğimizin yürüttüğü mücadelede adını daima yaşatacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.

Gülengül Arlıel kimdir?

Türkiye'nin sinema ve televizyon sektöründe önemli bir konuma sahip olan Gülengül Arlıel, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Arlıel, kariyerinde yer aldığı yapımlarla sıkça adından söz ettirmiştir. Özellikle "Av Mevsimi" ve "Eşkıya" gibi yapımlarda rol almıştır. Arlıel, yapımcı ve iş ortak yapımcı olarak da bu yapımlarda görev yapmıştır. "Av Mevsimi" filmi, 3 Aralık 2010'da gösterime girmiştir. Ancak "Eşkıya" filminin gösterim tarihi net değildir.