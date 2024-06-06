İstanbul'da estetik faciası: 404 bin TL'lik dava açıldı

İstanbul'da özel bir hastaneye yatarak Brezilya tipi kalça kaldırma ve karın germe ameliyatı olan kızının ihmal sonucu yaşamını yitirdiğini iddia eden anne refakat ettiği kızını ağır ihmal, kusur ve tıbbi müdahale hatası nedeniyle kaybettiğini belirtti. Anne Julie Ann Hari, hastane yönetimi ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu; 404 bin liralık da tazminat davası açtı.

Doktor olaydan 1.5 saat sonra gelmiş

Anne Hari, olay günü kızının nefesinin kesildiğini; durumdan haberdar edilen doktorun 1.5 saat sonra hastaneye geldiğini iddia etti. Suçlamayı reddeden doktor ise ameliyata engel bir durum saptanmadığını; operasyon sonrası ağrıların normal olduğunu belirtti.