Et ve Süt Kurumu'ndan besilik ithalatına ilişkin açıklama

ESK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında uzun gemi taşımacılığından etkilenmiş hayvanların görüntüleri paylaşılarak münferiden karşılaşılan kirli hayvan görüntülerinin yaygın hadiselermiş gibi kamuoyuna lanse edildiği belirtildi.

ESK'nin gerçekleştirdiği besilik ithalatıyla ilgili "haksız" değerlendirmelerde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, Kurumun üreticilere besilik hayvan temini amacıyla Mart 2024'ten itibaren ithalat faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Sözleşme yükümlülüklerine uygun şekilde gerçekleşmiştir

Açıklamada, bu kapsamda başvuruda bulunan 4 bin 300 çiftçiden 2 bin 960'ına besilik hayvanlarının teslim edildiği bildirilerek, "Hayvanların tahliye ve teslimatları, kurulan komisyonlar marifetinde, Kurumumuz yetkilileri gözetiminde ve hayvan sahiplerinin nezaretinde sözleşme hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Üreticilerin, besiliklerini sözleşme hükümlerine uygun, tam ve sağlıklı teslim aldıklarına dair "İthal Besilik Sığır Teslim ve Tesellüm Tutanağı'nı" imzalayarak teslim aldıkları vurgulanan

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ithal danalarla ilgili hayvan sahiplerinin itiraz hakkı bulunmakta, olağan dışı aşırı kirlilikler komisyon marifetiyle hesaplanmakta olup üreticilere yansıtılmamaktadır. İthalat süreci henüz tamamlanmamış ve millileştirme sürecinin sonuna kadar tüm itirazlar Kurumumuzca titizlikle değerlendirilmekte, mahreç ülke kaynaklı zararlar tazmin edilmektedir. ESK'nin faaliyetlerini hedef alarak regülasyon gücünü azaltmayı amaçlayan provokatif haberlere itibar edilmemelidir."