Tatile giren TBMM olağanüstü toplanacak: Mahmut Abbas hitap edecek

Tatile giren TBMM bu hafta olağanüstü toplanacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un milletvekilliği düşürülen tutuklu milletvekili Can Atalay'a ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının ardından yapılan olağanüstü toplantı çağrısına olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

ANKA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti dolayısıyla yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos'ta toplanacak. Olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul Salonu'nda katılacağı öğrenildi.

Mahmud Abbas hitap edecek

Olağanüstü toplantıyı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak. Kurtulmuş'un ardından Abbas, Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Can Atalay çağrısı kabul edilirse, toplantı 16 Ağustos'ta olacak

Hatay'dan TİP milletvekili seçilen ve daha sonra vekilliği düşürülen Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, TİP ve EMEP temsilcileri, olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin hazırlanan dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na teslim etmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı talebini kabul etmesi beklenirken, tarihinde 16 Ağustos Cuma olması öngörülüyor.

Dijital Mecralar Komisyonu da toplanacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun CHP, İYİ Parti, DEM Partili üyeleri, Instagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili olarak komisyonun 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanmasını talep etmişti. Komisyon, başta Instagram'a getirilen ve dün kaldırılan erişim engeli olmak üzere dijital mecradaki diğer gelişmeleri görüşmek üzere 16 Ağustos Cuma günü toplanacak.