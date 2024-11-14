Fenomen ev sahibi ‘çocuğum olacak, evi boşalt’ dedi! Mahkeme kiracının tahliyesine karar verdi

Sosyal medyada 8 milyona yakın takipçisi olan Kafalar ekibinin üyesi Atakan Özyurt, Göktürk'teki evinde oturan kiracılarıyla mahkemelik oldu.

Atakan Özyurt, 12 Şubat 2022 tarihinde Selen Kaldırım'la dünya evine girmişti. Evliliğin ardından Göktürk semtinde kiraladıkları bir dairede yaşamaya başlayan çift, bebek sahibi olacaklarını öğrenince kiracıları Ali Ö'den daireyi boşaltmasını istedi.

Kiracısıyla davalık oldu

Özyurt'un kiracı olduğu evin küçük olması sebebiyle dairesine taşınmak isteme talebine, Ali Ö. olumlu karşılık vermedi. Sabah'ın haberine göre Atakan Özyurt soluğu İstanbul Adalet Sarayı'nda alarak kira tahliye davası açtı.

Fenomen ev sahibi ‘çocuğum olacak, evi boşalt’ dedi

Evi boşaltmayan kiracısından şikayetçi olan Özyurt, dilekçesinde eşi Selen Özyurt'un hamile olduğunu ve evin küçük olması sebebiyle doğacak çocuklarına oda dahi kuramadıklarını belirtti.

Dilekçesinde “Eşim yıprandı” dedi

Atakan Özyurt mahkemeye sunduğu dilekçede, kiracısının çıkmak istemediğini, eşinin bu durumdan dolayı yıprandığını dairenin tahliyesini talep etti. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Kiracı evi tahliye edecek

Duruşmaya Davacı Atakan Özyurt eşi Selen Özyurt, davalı Ali Ö. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Özyurt'u haklı bularak kiracının evi boşaltmasına karar verdi.